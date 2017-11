Rihanna, Madonna, Carla Bruni... Le monde pleure la mort d'Azzedine Alaïa

Créateurs, mannequins, représentants du monde de la mode et politiques réagissaient samedi au décès du couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa.

>> A lire aussi : « Des grands couturiers aussi inspirants, je ne sais pas s'il y en aura encore »

Sur Instagram, Rihanna s’est lamenté : « Mon cher Alaïa… Tu continueras à vivre. RIP »

Sur Twitter, Madonna a fait l’éloge du couturier : « Que Dieu bénisse cette belle âme talentueuse. J’ai été très chanceuse de le connaître. De travailler avec lui et de rire avec lui. »

GOD Bless this Talented and Beautiful Soul! ♥️🌺♥️🌺♥️ Azzedjne Alaia ♥️🌺♥️🌺🌺♥️! I was so Lucky to know him. Work with him and laugh with him!! 🙏🏻 May he rest in Peace! 🙏🏻 #stevenmeisel pic.twitter.com/ZOjHi2H0vL