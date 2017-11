Venez fêter le beaujolais nouveau avec «20 Minutes» au Pied de cochon

Cochonnailles en planche du Pied de cochon — Y.DURET

Comme la tradition a du bon et que tout est bon dans le cochon, 20 Minutes a décidé d’inviter l’un de ses lecteurs (ou lectrices) à fêter [avec modération bien sûr] le beaujolais nouveau au Pied de cochon. Comme chaque année, ce haut lieu des plaisirs canailles propose un « déjeuner historique » qui remet à l’honneur les plats emblématiques du restaurant à son ouverture en 1947.

Au Pied de cochon à sa création - Archives Pied de cochon

Lors d’un déjeuner concocté par Christophe Lemaine, le chef actuel, avec Marc Vergé, le chef exécutif du Groupe Bertrand, vous pourrez donc, si vous êtes retenu(e) pour vous joindre à notre table, vous y régaler de cochonnailles en planche, de pâté en croûte ou de croustillants de pieds de cochons & escargots « pour le moelleux du premier et la mâche des seconds », souligne Christophe Lemaire. A suivre, des ballottines de porcelet. Et, pour finir, une brioche de pain perdu aux figues rôties et au mascarpone…

« Le beaujolais nouveau, c’est un événement très important au Pied de cochon, insiste le chef. On le fête non-stop pendant plus de 24 heures, du mercredi à minuit, où l’on offre un verre à chaque client, jusqu’au bout de la nuit du jeudi… » Entre-temps, le Pied de cochon aura proposé un « petit-déjeuner des chefs », un « apéro des halles » et ce fameux « déjeuner historique », donc, auquel vous serez peut-être convié(e).