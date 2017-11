Pas tout à fait veggie avec ses deux œufs et ses deux cuillers à soupe de miel dans la recette… Mais le gâteau d’automne aux poires de Sachiyo Harada a bien des atouts : des amandes et de la farine de pois chiches riche en protéines, en fibres et en sels minéraux… L’auteure de La Cuisine Végétarienne, chez Solar, le prépare devant vous dans le tuto ci-dessous.

Un gâteau à décliner sans façons, les poires pouvant être remplacées par des figues sèches et des raisins secs, voire pour une touche plus asiatique, par des kakis et des kumquats…

En tout cas, la cuisine végétale défendue par Sachiyo Harada possède de sacrés arguments en matière de gourmandise, comme on peut le voir dans nos trois autres tutos cuisine : parmentier de la forêt, lasagnes veggies, soupe détox…

Des légumes de chair et d’os

Vous rêvez de rencontrer Sachiyo Harada en vrai ? La chef assure des ateliers de démonstration culinaire les samedis 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre, entre 11h et 18h, au Concept Shop Zwilling-Staub, à Paris. A l’endroit même où les tutos de 20Minutes ont été tournés.

Stéphane Leblanc