Tous les soins pour avoir de belles lèvres pulpeuses

Avec le contour des yeux, les lèvres sont la partie la plus fragile de notre visage. — Mood Board / Rex Featur/REX/SIPA

Avoir des lèvres pulpeuses et impeccablement ourlées de rouge relève parfois de la mission impossible. Et c’est pire à l’approche de l’hiver. Entre le froid qui gerce, le chauffage qui assèche et cette fichue mode du rouge à effet mat (dont on raffole toutes, mais qui sublime toutes les imperfections), on a parfois l’impression que Kylie Jenner affiche sa bouche XXL parfaite partout rien que pour nous narguer. Tous les conseils et tous les soins pour faire la nique à la petite dernière des Kardashian.

« Dans nos cabinets, des femmes et aussi des hommes souhaitent redonner du volume ou redessiner le contour de leurs lèvres. Les plus âgés viennent pour des problèmes de lèvres qui s’affinent et de rides », constate Julie André, responsable de la communication Dr Brandt Skincare. Une préoccupation qui n’a pas échappé aux marques de cosmétiques qui développent désormais des gammes de soins dédiées aux lèvres, vers l’infini et au-delà du simple baume.

Un gommage pour lisser

Pour éliminer les petites peaux mortes de cette zone délicate, on veille à faire un gommage en douceur une fois par semaine. Soit avec un produit du commerce (Gommage Lèvres au Café, Frankbody, 11,95 euros et Detox 7 Herbs Scrub For Lips, Erborian, 19 euros, en exclu chez Sephora), soit avec un mélange à base de sucre et de miel. Le gommage rend les lèvres plus nettes, lisses et douces.

Un masque pour réparer

« Le masque des lèvres est un rituel venu d’Asie », à appliquer une fois par semaine, lance Sophie, chef de produit développement sur la gamme de masques Sephora. Les « sheet masks », réalisés en fibres de papier, de coton, en hydrogel ou en bio cellulose, prés enduits, font un carton.

Lancés en 2016, le Masque lèvres rose « ultra-hydratant » et celui au Karité « nourrissant » (2,95 euros chez Sephora) sont deux « vrais succès, dans le monde entier », se réjouit-elle. Le Masque Nuit Réparateur Lèvres Pep Start Clinique (18,95 euros, en exclu chez Sephora), sous forme de crème, se pose toute la nuit pour réparer en profondeur les lèvres en détresse.

Un soin pour dérider

La bouche est une zone où la peau est particulièrement fine (environ 0,05 mm contre 0,12 mm sur le reste du visage), peu pourvue en glandes sébacées et énormément sollicitée. Le contour des lèvres, comme celui des yeux, trahit rapidement les signes de l’âge. Les peaux matures miseront sur des soins spécifiques antirides (Soin contour des yeux et des lèvres, Dermatoline Cosmetic, 26,90 euros ; Patchs lèvres et rides du sourire, Dr. Jart +, 9,95 euros, en exclu chez Sephora ; Lip Patch Gold, Patchness, 19,90 euros les 5 patchs).

Un soin pour repulper

Avant, les repulpeurs se contentaient d’une action de vasodilatation, avec des actifs, un peu costauds comme le poivre, la caféine ou l’éphédrine, qui provoquait un échauffement. Oubliez tout ce que vous connaissiez, les repulpeurs nouvelle génération intègrent des soins avec des peptides (qui stimulent la production de collagène), ou encore avec de l’acide hyaluronique qui repulpe la peau. (Hydragenist lèvres baume nutri-repulpant effet gloss, Liérac, 14,90 euros ; Superlips Le Héros des Lèvres, Guerlain, 20 euros, Baume lèvres nutri-repulpant Nutri-Filler Lips, Filorga, 24,90 euros)

LeNeedles No More-3-D Lip PlumpFix Dr Brandt (39 euros, en exclu chez Sephora) est un sérum anti-âge lèvres à deux embouts, l’un pour traiter le soir, l’autre avec du « gimgembre pour un effet coup de fouet » en journée, résume Julie André. La base parfaite avant de se maquiller et de quoi tricher en toute impunité sans passer par la case injection !