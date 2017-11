Venez tester avec «20Minutes» la cuisine de LA table d'hôtes de Philippe Etchebest à Bordeaux

CONCOURS LA table d’hôtes de Philippe Etchebest, à Bordeaux, promet une expérience surprenante et inoubliable. Et « 20Minutes » vous propose de vous joindre à l’un de ses journalistes en vue de sa chronique…

La table d'hôte gastronomique de Philippe Etchebest à Bordeaux — Le Quatrième Mur

Il l'a appelée LA table d'hôtes. En majuscule. Car l'endroit se veut l'addition parfaite d'une gastronomie très pointue, et d'une ambiance conviviale. Alors, plutôt que de mettre les petits plats dans les grands dans une nouvelle adresse bordelaise, le chef Philippe Etchebest a décidé, tout simplement, d'installer une table capable de recevoir jusqu'à 12 convives, face aux cuisines de sa brasserie Le Quatrième Mur, dans les sous-sols du Grand Théâtre.

Le chef Philippe Etchebest, le 29 juin 2017 devant la cuisine de son restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux - M.Bosredon/20Minutes

« Ce qui m’a convaincu de réaliser ce projet, c’est que la table existait déjà, puisque je faisais régulièrement table d’hôtes pour des invités. J’ai accueilli ici plusieurs confrères. On a fait des expériences, j'ai créé des menus spéciaux, et l'idée a mûri », nous expliquait Philippe Etchebest en juillet dernier, au moment de l'ouverture de cette nouvelle table bordelaise.

«Un bon jambon, un bon pain, un bon beurre»

En prise directe avec les cuisines, le convive est invité à passer un moment inoubliable. Le long des sept plats qui sont servis lors de ce menu unique proposé à 150 euros, il peut assister à la parade des cuisiniers qui doivent envoyer 150 couverts pour la brasserie, et en même temps confectionner des assiettes de « très haute volée » pour la table d'hôtes. Le tout dans une ambiance qui se veut la plus décontractée possible, grâce à des échanges avec le chef qui n'hésite pas à venir s'asseoir à table.

Sur le contenu, Philippe Etchebest a décidé de mettre l'accent sur la qualité des produits. « Il n’y a pas d’amuse bouche en introduction, mais un bon jambon, un bon pain, et un bon beurre. A l’échelle d’une table de douze, on peut se permettre de mettre en valeur les bons produits et les petits producteurs. » Et on retrouve certains des plats-signatures du chef étoilé, qui ont fait sa notoriété lorsqu'il était à l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion, comme le fois gras poêlé.

Le foie gras est proposé parmi l'un des sept plats du menu gastronomique de Philippe Etchebest - M.Bosredon/20Minutes

Vous seriez libre jeudi prochain?

A nous la chance de pouvoir inviter l’un(e) d’entre vous, ce jeudi 9 novembre, entre 12h30 et 15h. Pour une expérience sans doute unique en France et un repas dont vous nous direz des nouvelles...