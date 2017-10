Des lasagnes sans viande mais avec des pommes de terre, des carottes et des courgettes à la sauce tomate et aux protéines de soja…

Adieu veau, caneton et porcinet. Cette semaine, goûtez à des lasagnes garanties sans viande, sans beurre et sans œufs, signées Sachiyo Harada. L'auteure de La Cuisine Végétarienne, chez Solar, les cuisine pour vous.

La cuisine végétale possède de sacrés arguments en matière de gourmandise et notre premier tuto proposait déjà un très appétissant parmentier de la forêt. On vous en remet une louche au cas où vous l’auriez manquée…

Des légumes de chair et d’os

Vous rêvez de rencontrer Sachiyo Harada en vrai ? La chef assure des ateliers de démonstration culinaire les samedis 28 octobre, 18 et 25 novembre, et 2 décembre, entre 11h et 18h, au Concept Shop Zwilling-Staub, à Paris. A l’endroit même où les tutos de 20Minutes ont été tournés.

Stéphane Leblanc