VIDEO. Tuto cuisine. Comment faire un parmentier végétarien ?

Champignons shiitaké, cueillette du jour — pixabay

La cuisine végétarienne, c'est fun et bigarré

20 Minutes vous propose ce tuto de chef pour réaliser facilement un parmentier de la forêt aux champignons

Fini l'épaule, le gigot, la joue, le porcinet et le caneton. Cette semaine, goûtez au parmentier végétal garanti sans viande. Il est beau, il est coloré, et promis, il est bon. Signé Sachiyo Harada. Auteure de La Cuisine végétarienne (Solar), il fera pétiller votre assiette. Une recette automnale qui a le bon goût de prendre des couleurs dorées et des saveurs de sous-bois. Le petit plus : un peu de poivre de Madagascar qui fait pulser le palais.

Si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller à la chasse aux cèpes...

