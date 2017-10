Super-Héros à «20 Minutes»: Peau grasse, points noirs... Les conseils beauté pour ne pas avoir une peau dégueulasse sous son masque

MIAOU A côté des comédons et des pores dilatés, Le Pingouin et Harley Quinn, c’est de la roupie de sansonnet…

On n'y pense rarement, mais conserver une peau saine sous un masque de latex, c'est une vraie galère — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Le véritable fléau des super-héroïnes et des super-héros au quotidien ? Les points noirs et la peau grasse. A côté, Le Joker, Harley Quinn et Le Pingouin, c’est du pipi du chat. Ça vous en bouche un coin, hein ? Il est temps de mettre les pieds dans le plat : aussi pratiques, seyants et sexy soient-ils, les costumes en latex et en cuir (pire, en similicuir), sont de véritables nids à bactéries. Question hygiène, on repassera…

Bien évidemment, il n’est pas encore né le comédon qui aura l’une des neuf peaux de Catwoman (oui, Catwoman aime bien parler d’elle à la 3e personne). Voici donc quelques conseils pour venir à bout des super-vilains de l’épiderme (fétichistes et sympathisants SM, ça marche aussi pour vous).

S’imposer une discipline quotidienne

On ne le dira jamais assez souvent, pour conserver une peau saine et fraîche, ne jamais faire l’impasse sur le démaquillage et le nettoyage. Pour nettoyer la peau, la marque First Aid Beauty propose un « face cleanser » (19 euros), à base d’antioxydants végétaux qui élimine la crasse, tout en respectant les peaux sensibles et en calmant les irritations (le gros problème du latex). A utiliser matin ET soir. Harley Q., si tu nous lis… Pensez régulièrement aussi à faire des masques purifiants, ceux à base d’argile sont adéquats pour les problèmes de peau des porteurs de latex.

Prendre le problème à bras le corps

Concentré de grâce et de magnétisme, Catwoman n’en reste pas moins une super-héroïne comme les autres. Et qui dit port du masque au quotidien, dit macération, dilatation des pores, et points noirs. Pour cela, un duo du choc : le Pore Tightening Day & Night Glowing Duo de la marque Caolion (35 euros en grand format). Soit une crème de nuit et une crème de jour qui hydratent et resserrent les pores H24. Le Joker ne jure que par lui (c’est un ancien acnéique).

Le Pore Tightening Day & Night Glowing Duo de la marque Caolion - Caolion

Ne pas lésiner sur les moyens

L’avantage du masque en latex ? Le maintien excellent du visage. Mais dès qu’on le retire, bonjour les dégâts… Petit conseil à notre ami Batman, qui mine de rien, n’est plus tout jeune : raffermir. Ça tombe bien, ce vendredi, Rita Repulsa et Goldar, les méchants de la bande de guignolos des Power Rangers, sortent deux masques lissants et raffermissants chez Glamglow, les « Gravity Mud » (29.90 euros). Double-Face ferait bien de s’en tartiner aussi…