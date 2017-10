VIDEO. Parmentier de la forêt, une recette veggie de Sachiyo Harada (1/4)

Je fais une DEMONSTRATION culinaire Samedi le 21 Octobre. Réaliser mes recettes de " mon livre-Veggie " avec des cocotte " STAUB " & petite Dégustation. . Vous êtes très Bienvenu!!!! Il aura une vente de livre aussi ! . -Samedi le 21 Octobre -entre 11h et 19 h LE BHV MARAIS 3e étage- Cuisine LABO 52 rue de Rivoli – Paris 4e. , . 今週土曜のパリBHVマレで、私のVeggie本の料理デモンストレーション(試食もあり)をやります。 ぜひ、遊びに来てください!本も扱ってまーす。 . -10月21日(土)11〜19時 BHV Marais 3階- Cuisine LABO . . #feelfreefeed #verilymoment #healthyfood #lifeandthyme #foodphotography #foodstyling #cocotte #foodpic #demonstrationculinaire #staub #paris #france #madamefigaro #dairyfree #foodie #f52grams #thekitchen #vscofashionfood #vscofood #foodvsco #bareaders #beautifulcuisines #ストーブ #パリ#ストーブ鍋 #healthyfoodporn #bestofvegan #veganfoodspot #letscookvegan . Photo: Food---Ahne Ferreira & Thomas Dhellemmes

A post shared by Sachiyo Harada (@haradasachiyo) on Oct 18, 2017 at 6:13am PDT