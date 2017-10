Son service de traiteur à domicile fait le régal du tout-Paris, les premiers bars à mozzarella, c’est elle qui les a importés d’Italie… Revoilà Roberta, chez elle cette fois. Cette figure authentique et presque stéréotypée de la mamma italienne, chaleureuse, authentique, généreuse, a ouvert cet été une nouvelle trattoria à son nom sur la butte Montmartre (*), spécialisée dans la pasta, qu’elle a choisi, avec son fils Michele, de préparer fresca, à savoir fraîche du jour.

Roberta (à dr.) et son fils Michele - P.MONETTA

Pour atteindre la perfection, Roberta a fait appel à Fiorella Canca, une vraie spécialiste de la pasta de la région de Gênes, telle qu’on s’en régale au bord de la mer, entre Recco et Portofino.

« Fiorella, c’est notre seconde mamma », s’enthousiasme Michele. On lui doit un savoir-faire qu’on ne trouve que là-bas. Du coup, la plupart des recettes de Roberta sont issues des régions du nord de l’Italie : Ligurie, Piémont, Vénétie, Emilie Romagne (ce qui garantit au moins d’avoir une vraie sauce bolognaise). En revanche, pas de carbonara à la romaine, "du moins pour l’instant", sourit Michele. Tant que mère et fils ne seront pas totalement accordés sur la recette, car on ne rigole pas avec ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas chez Roberta… "Même le sel et le poivre sont italiens chez nous".

Roberta confectionne sa pasta intégralement de A (comme ces petits ravioli piémontais baptisés agnolotti) à Z (comme les zucchine des pâtes aux courgettes). On peut les acheter à emporter, mais ce qui fait l’originalité de l’endroit, c’est son atelier qui permet d’assister à leur fabrication et à la préparation des sauces, voire de mettre la main à la pasta… Avant de les déguster à table !

La confection des pâtes chez Roberta - P.MONETTA

La carte de Roberta ne comporte pas que des pâtes, mais aussi plein de piccoli antipasti, des entrées froides ou chaudes à base de bons produits. Mais avouons que ce qui nous intéresse dans le cas présent, c’est la specialita di pasta fresca, dont la liste vient de changer et qui regorge de nouveautés : gnocchi au beurre de sauge pignons toastés, petits raviolis farcis de poisson ail huile d’olive et piment, tagliatelle au ragoût de bœuf, ravioloni de stracciatella citron et olive, pansoti de ricotta et épinard sauce aux noix, taglierini aux champignons de saison, ou linguine à l’encre de seiche sauce tomate moules et palourdes…

Il y en a pour tous les goûts ! Et 20Minutes est heureux, lecteur ou lectrice, à l’idée de partager les siens avec l’un(e) d’entre vous.

Stéphane Leblanc