Fashion Week Paris: Jour 8, quand le photographe de mode se prend pour un peintre

Robes romantiques chez Moncler Gamme Rouge à la fashion week de Paris — Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Clap de fin pour la fashion week. Après New York, Londres et Milan, Paris, capitale de la mode par excellence, clôture ce mardi son marathon des défilés pour le printemps/été 2018. Chaque jour, en partenariat avec la rédaction de 20 Minutes, les photographes de Getty Images ont partagé une photo sur les coulisses de cet événement, parmi les 30.000 prises durant tout l’événement. Huitième et dernier cliché : quand le photographe se fait peintre.

Un peintre du 19e siècle

Pendant une semaine, Vittorio Zunino Celotto, photographe chez Getty Images, a couvert la fashion week parisienne et mitraillé de son appareil les coulisses des défilés. Il a fait un bond dans le passé chez Lacoste, et s’est émerveillé devant l’intensité des modèles chez Haider Ackermann. Ce mardi, dernier jour de fashion week, Vittorio s’est rêvé artiste peintre, remplaçant son objectif par un pinceau et une toile. « Lumière naturelle, fond blanc, robes romantiques. Grâce à Moncler Gamme Rouge et à Giambattista Valli, explique-t-il, l’espace d’un instant, je me suis pris pour un peintre du 19e siècle… »