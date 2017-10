Fashion Week Paris: Jour 7, quand le photographe ne sait plus où donner de la tête

COULISSES À l’occasion de la Paris Fashion Week, « 20 Minutes » et Getty Images dévoilent chaque jour une photographie marquante…

Les coulisses du défile Giambattista Valli à la fashion week de Paris le 2 octobre 2017 — Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Pas de répit à la fashion week. Après New York, Londres et Milan, c’est à Paris, capitale de la mode par excellence, de lancer son marathon des défilés pour le printemps/été 2018. Chaque jour, en partenariat avec la rédaction de 20 Minutes, les photographes de Getty Images partageront une photo sur les coulisses de cet événement, parmi les 30.000 prises durant tout l’événement. Septième cliché : quand le photographe ne sait plus où donner de la tête.

« Une ambiance folle »

Depuis une semaine, Vittorio Zunino Celotto, photographe pour Getty Images, enchaîne les défilés et multiplie les clichés. Ce lundi, le show du styliste italien Giambattista Valli, l’a particulièrement fasciné.

« Aujourd’hui, l’ambiance backstage était folle et m’a donné de multiples opportunités d’être créatifs : de nombreux endroits, de multiples lumières, des arrières plans alternant entre murs et fenêtres. Ainsi qu’un casting très riche. Incroyable ».