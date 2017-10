Fashion week: Au secours! Des Crocs compensées au défilé Balenciaga (mais où va le monde?)

Crocs et Balenciaga se sont associés pour créer ces sabots... — Pixelformula/SIPA

« C’est l’enfer de la mode, c’est vraiment super sympa. » Oui, mieux vaut prendre le parti d’en rire parce que ce n’est pas beau à voir.

Jusque-là, il était possible de faire preuve d’indulgence avec les Crocs car ces chaussures étaient proportionnellement aussi confortables qu’elles étaient laides. C’est-à-dire très. Maintenant, l’argument « je suis trop bien dedans, c’est encore mieux que des chaussons » ne tient plus. Parce que ces attributs pédestres si chers à Roselyne Bachelot, se déclinent désormais en version semelles compensées.

Au défilé Balenciaga, collection printemps-été 2018, à Paris, le 1er octobre 2017. - Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Après avoir bossé avec Christopher Kane, la marque Crocs s’est associée avec Balenciaga pour créer cet affront au bon goût, qui se déclinait en trois couleurs (rose, vert et jaune) lors du défilé de la maison, dimanche.

« La pertinence du sabot iconique »

« Travailler avec Balenciaga nous a beaucoup amusés, et cela démontre une fois de plus la pertinence de notre iconique sabot dans le monde de la mode et du design actuels », s’enorgueillit dans un communiqué la marque des chaussures en plastiques.

Désormais, ces sabots mutants seront proportionnellement aussi moches que chers. Et le pire, c’est que la papesse de la mode, Carine Roitfeld, adore, à en juger par l’emoji cœur carmin (preuve que l’enthousiasme est sérieux) posté sur Instagram.

Balenciaga and Crocs💗 @balenciaga @crfashionbook @alanturing54 @cedriccharbit A post shared by Carine Roitfeld (@carineroitfeld) on Oct 1, 2017 at 7:42am PDT

Délire en pleine fashion week parisienne ou non, nous, on a envie de crier au secours, de se rouler en boule, d’effacer à tout jamais cette image de Crocs compensées couleur barbe à papa fanée, de hurler « stop, ça va trop loin », de partir un jour sans retour, de faire tourner les guéridons pour demander à Dante Alighieri de réactualiser sa Divine Comédie en ajoutant ces pompes dans l’un de ses cercles de l’Enfer. On va se contenter de poser un jour de RTT pour s’en remettre.