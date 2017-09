Fashion Week Paris: Jour 2, un air de «nineties» flotte sur le show Lacoste

COULISSES À l’occasion de la Paris Fashion Week, « 20 Minutes » et Getty Images dévoilent chaque jour une photographie marquante…

Voyage dans les années 1990 pour Lacoste — Vittorio Zunino Celoto/Getty Images

Le vintage s’invite à la fashion week. Après New York, Londres et Milan, c’est à Paris, capitale de la mode par excellence, de lancer son marathon des défilés pour le printemps/été 2018. Chaque jour, en partenariat avec la rédaction de 20 Minutes, les photographes de Getty Images partageront une photo sur les coulisses de cet événement, parmi les 30.000 prises durant tout l’événement. Deuxième cliché : t’as le look des nineties, coco.

Voyage dans le temps chez Lacoste

Lacoste n’avait pas remis les pieds à la fashion week de Paris depuis treize ans. Ce mercredi, le crocodile le plus stylé du prêt-à-porter a fait son grand retour au cœur du jardin des Tuileries, et a soufflé à l’occasion ses 85 bougies, sous le signe des nineties. Vittorio Zunino Celoto, photographe chez Getty Images, avoue y avoir pris un sacré coup de jeune. « Avoir accès aux coulisses du défilé Lacoste aujourd’hui, c’était comme voyager dans le temps. Je me suis senti comme un jeune homme jouant au tennis dans les années 1990 ! », explique-t-il. Si certains apprécieront le clin d’œil nostalgique, d’autres se remémoreront de mauvais souvenirs…