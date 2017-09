Fashion Week: Des mannequins de petite taille défilent pour bousculer les préjugés

L'International Dwarf Fashion Show à Dubaï, le 20 mai 2017. — International Dwarf Fashion Show

Out les apollons dorés sur tranche et les sylphides éthérées ? Après New York, Tokyo et Dubai, The International Dwarf Fashion Show, en collaboration de Donnons leur une chance, fait son grand retour à Paris ce mardi soir aux salons Marceau (8e arrondissement) avec un défilé composé exclusivement de mannequins mesurant moins d’1m30.

Le Dwarf Fashion Show met en avant les personnes de petite taille afin de « renverser les diktats discriminants de beauté ». Le Dwarf Fashion Show ambitionne également de véhiculer des « valeurs de confiance en soi, d'estime et d'égalité indépendamment du physique voire des mensurations de chacun ».

La quinzaine de mannequins a présenté pour la première fois une collection entièrement dédiée au mariage, des tenues créées sur mesure par le label américain American Wardrobe. Ce show donne « l’opportunité aux personnes de petite taille de s’exprimer » et apporte « une perspective innovante à l’industrie de la mode » qui ne jure que par des tops, stéréotypés, élancés et maigres.

Même si depuis quelques années, le monde de la mode s'ouvre à la différence. Winnie Harlow, atteinte d’une forme de dépigmentation de la peau appelée vitiligo, est le visage de Diesel et Desigual, Madeline Stuart est devenue le premier mannequin trisomique pro, Rebekah Marine, née sans avant-bras droit, défile avec son bras bionique et Shaun Ross, atteint d’albinisme, fait la une des magazines. Ces exceptions confirment malheureusement la norme. « C'est pour changer le regard des gens sur nous et parce que j'aime la mode que j'ai eu envie de défiler », expliquait une mannequin de petite taille à l’AFP lors du précédent Dwarf Fashion Show, organisé à Paris en 2015. « Et cela pourrait donner l'idée aux créateurs de faire des vêtements pour nous », concluait-elle.