Fashion Week Paris: Jour 1, quand les mannequins font la grimace

Quand des mannequins se détendent après un show — Richard Bord/Getty Images

Top départ pour lafashion week ! Après New York, Londres et Milan, c’est à Paris, capitale de la mode par excellence, de lancer son marathon des défilés pour le printemps/été 2018. Chaque jour, en partenariat avec la rédaction de 20 Minutes, les photographes de Getty Images partageront une photo sur les coulisses de cet événement, parmi les 30.000 prises durant tout l’événement. Premier cliché : l’instant détente.

« Ça change du visage sérieux et effacé »

Soyons honnêtes, en général, aussi gracieuses soient-elles, les mannequins tirent une tronche de 20 mètres de long et ont autant l’air de s’éclater que les candidats de l’émission Des chiffres et des lettres. Richard Bord, photographe pour Getty Images, nous dévoile une autre facette, « la bonne ambiance qui règne en coulisses ». « Après le maquillage, explique-t-il, elles aiment bien se prendre en photo pour voir le résultat et le poster sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ici, les deux mannequins font un selfie en grimaçant, ça change du visage sérieux et effacé qu’elles ont lorsqu’elles défilent ». OK, une grimace, mais une grimace tout en maîtrise.

