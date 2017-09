Fashion Week Paris: Quoi de neuf sur les podiums?

MODE Après New York, Londres et Milan, la semaine de la mode prend place à Paris dès ce mardi…

Après 13 ans de fashion weeks à New York, Lacoste fait son grand retour dans la capitale de la mode — Shutterstock/SIPA

Comme l’histoire de la vie, le monde de la mode n’est qu’un cycle éternel (vous l’avez ?). Vous l’aurez compris, c’est reparti pour la fashion week ! Après New York, Londres et Milan, c’est au tour de Paris, capitale de la mode, de lancer ses propres festivités. Si Jacquemus a donné le top départ lundi soir, le marathon des collections de prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2018 commence véritablement (et en fanfare) ce mardi, avec des noms aussi prestigieux que Dior et Saint Laurent.

Au total, 83 défilés sont programmés au calendrier officiel, auxquels assisteront environ 5000 visiteurs, pour autant de grammes de cocaïne (on plaisante, bien évidemment).

Voici quelques temps forts à notre agenda.

Le grand retour de Lacoste

Treize ans que Lacoste n’avait pas mis les pieds à Paris. Après avoir foulé les podiums de la fashion week new-yorkaise pendant tout ce temps, la marque au crocodile et son directeur artistique Felipe Oliveira Baptista feront leur grand retour le 27 septembre dans la capitale. L’occasion aussi de souffler les 85 bougies du reptile le plus célèbre du prêt-à-porter.

Les grands shows attendus

Pas de doute que les Anna Wintour, Suzy Menkes et autre Loïc Prigent (liste non exhaustive), attendent avec impatience de découvrir ce que réservent Chanel, Balmain, Balenciaga ou Saint Laurent (idem). Mais cette saison, d’autres maisons seront particulièrement attendues, car de nombreux nouveaux directeurs artistiques entrent dans le game : Clare Waight Keller qui a remplacé Riccardo Tisci chez Givenchy, Natasha Ramsay-Levi chez Chloé, Olivier Lapidus chez Lanvin ou encore Marco Colagrossi chez Emanuel Ungaro. Si 20 Minutes parvient à se faire inviter, on vous racontera.

Le grand défilé de rue

Bon, pour le moment la météo indique un temps tout tristounet (disons même pourri), mais si vous ne savez pas quoi faire dimanche prochain, un show ouvert à tous vous attend avenue des Champs-Elysées, à partir de 15h30. Pour la première fois, L’Oréal Paris (partenaire de la fashion week), présentera un défilé mode et beauté où de nombreuses égéries de la marque seront présentes, Doutzen Kroes, Jane Fonda, Soo Joo Park… Ça risque de se bousculer au portillon comme on dit, mais au pire ça vous fera prendre l’air.

Le grand événement culturel

Enfin, mardi 3 octobre, en clôture de cette fashion week, sera inauguréle musée Yves Saint Laurent au 5 avenue Marceau, adresse historique de la maison où siège la Fondation depuis 2004. L’œuvre du célèbre couturier (soit 40 ans de carrière, 5.000 vêtements de haute couture et des milliers d’accessoires) y sera évidemment mise à l’honneur, quelques semaines seulement après la disparition de son Pygmalion et compagnon Pierre Bergé. Un hommage à Saint Laurent, de quoi clôturer cette semaine de la mode en beauté.

