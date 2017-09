Malgré le plaid et la petite plante verte, on n'a pas du tout accroché avec «Le livre du Lagom» — F.RANDANNE

Après le « Hygge » danois (à prononcer « hue-gah »), voici venu le temps du « Lagom » suédois (à prononcer « lar-gom »). Le lagom… Mais qu’est-ce donc, nous direz-vous ? Il ne s’agit ni d’une référence d’étagère Ikea (quoique), ni d’un hors-d’œuvre à base de hareng fumé, mais de l’art du « ni trop, ni trop peu », que cultivent nos amis scandinaves au quotidien. Une sorte de mode de vie basé sur la modération et la tiédeur. Dis comme ça, on ne va pas se mentir, ça a l’air aussi folichon qu’un Big Mac réchauffé et aussi exaltant que le 3e lundi du mois de janvier… Détrompez-vous, c’est bien pire.

>> A lire aussi: Les bonnes recettes nordiques pour lutter contre le froid

« Le lagom ou l’art du « juste bien » nous apprend en effet à être satisfait de ce que l’on a, à être plus modeste, plus reconnaissant, à moins consommer, à être plus écolo et à se réjouir des plaisirs simples de la vie, tout cela menant à plus de joie de vivre, et tout simplement à être plus heureux », nous promet la journaliste Eve Thoumieux dans Le livre du Lagom, sorti début septembre aux éditions First. Vaste programme, mais plutôt intéressant, soyons honnêtes.

De plus, au-delà de notre petit bonheur personnel (qui est déjà un conséquent et excitant projet de vie), on nous propose de découvrir le lagom et ses « phénomènes de modération joyeuse, de simplicité assumée, qui pourraient bien aider à construire une société meilleure pour demain », explique le communiqué du bouquin. Si ces 200 pages peuvent nous aider aussi à améliorer la société, banco ! Mais à peine sorti notre petit plaid « hygge » et notre petite plante zen pour nous mettre en condition, c’est le drame. Désenchantement en 5 étapes (avec un peu de mauvaise foi).

Le doute

« A sa naissance, le Suédois arrive dans une société où la parité est bien respectée, où la vie de famille n’est pas vue comme un frein professionnel mais comme un plus, et où les politiciens sont plutôt plus honnêtes et simples qu’ailleurs », écrit l’auteur page 18, afin d’expliquer à quel point « le Suédois » est « lagom », à peine sorti du ventre de sa mère. Un poil de découragement de notre côté, on se dit que « le Français » va avoir du chemin à faire. On vous fait un dessin sur l’exemplarité du monde politique hexagonal ?

L’incompréhension

Quand ça parle « mode » au 3e chapitre. « Assez sage, peut-être, mais au tombé toujours parfait qui permet de se fondre gentiment dans la masse. Attention, n’allez pas croire que c’est un point négatif, au contraire ! Vous l’aurez compris, c’est précisément le but recherché : en Suède, peu de couleurs criardes, de style XXL ou d’expériences vestimentaires incertaines ». Heu… mais ce n’est pas tout l’intérêt de la mode, en fait ? Si s’habiller en robe de bure c’est être « lagom », on va se poiler… Et puis entre nous, question style, la Française en détient encore le monopole jusqu’à nouvel ordre.

L’incompatibilité

On y croyait encore jusqu’au passage sur la déco et le rangement « lagom ». « Pas de fioriture, d’accumulation, les Suédois ont en commun avec la Japonaise Marie Kondo -auteure à succès de La Magie du rangement — de plaider pour une maison délestée de ses objets inutiles au profit d’une ambiance zen ou chaque objet et chaque meuble comptent vraiment. » Pour info, voici l’anti-bureau « lagom » de l’auteure de cet article (et là, il est rangé). Quelque chose nous dit que ça ne va pas coller.

Le parfait contre-exemple d'un bureau «lagom» - C.WEICKERT

Le dégoût

Le coup fatal ? La gastronomie. « Tous les réfrigérateurs en Suède ont en commun de contenir de la nourriture… en tubes ! (…) Longue conservation, pratiques et peu coûteux, les tubes de ces sortes de tarama aux œufs de cabillaud sont lagom à souhait en plus d’être goûteux ». Merci mais non merci, comme on dit. Peu de chance que le pays de la bonne bouffe devienne « lagom » (on croise les doigts en tout cas).

Le pompon

« Cette retenue [le lagom donc] s’applique bien sûr aux sorties où, d’une certaine manière, il est de bon ton de ne pas trop se mettre en avant ni s’amuser de manière extrême ». Et l’auteure poursuit plus loin, « il n’est pas de bon ton de se mettre au centre, d’accaparer l’attention ou encore de monter sur la table pour danser ». Et faire tourner les serviettes, c’est interdit aussi par le lagom ? Le « lagom », l’art du « ni trop, ni trop peu », où comment vivre tièdement sa petite vie moyenne. Un programme riche en émotions.

Clio Weickert