Comment je suis devenue accro à l’indoor cycling

Let's ride a ouvert son premier studio à Oberkampf en 2016 — DAS Studio

Ce n’est plus vraiment tendance, on transpire comme jamais et certains diront même que ça coûte un bras. Et pourtant… pourtant je suis devenue accro à l’indoor cycling. Autre moyen de dire vélo en salle. Mais en plus joli.

Mais pourquoi ? J’ai testé pour 20 Minutes et essayé de comprendre la recette du succès.

C’est passé de mode

C’est vrai, la hype du cycling, en région parisienne, remonte déjà à 2016. Old. Pis, les Etats-Unis, où le concept est né, ont adopté la ride attitude au début des années 2010. Encore plus old.

Mais l’automne étant presque venu, les sessions course à pied en extérieur le long des quais ou yoga dans les parcs publics apparaissent un peu moins séduisantes. On opte alors pour la moiteur du sport en intérieur. Let's ride, propose de partir pour 45 minutes d’effort sur fond de playlists élaborées et de mouvements de danse associés. Tout comme ses concurrents Dynamo et Kiwill. Et ça plaît. Dès 7 heures, heure à laquelle démarre le premier cours, les 49 vélos sont presque déjà tous occupés.

Chez Let's ride, venez en chaussettes, les chaussures sont fournies - DAS Studio

C’est cher

Côté tarif, comptez entre 25 euros la séance ou profitez des prix dégressifs jusqu’à 16 euros pour plusieurs séances achetées. Un prix cohérent face à la qualité du service, qui est à la hauteur des attentes. Let’s ride donne tout de suite aux « rideurs » l’impression d’être à la maison. Venez comme vous êtes, ou presque, en short et en t-shirt. Chaussures, serviette de toilette et autres produits cosmétiques vous sont fournis.

Dans les vestiaires du studio Let's ride, serviettes et produits cosmétiques sont fournis - DAS Studio

Un petit cocon qui te fait penser à ton intérieur que tu souhaiterais aussi cosy que les pages des catalogues déco, mais en bien plus grand. Oubliée l’ambiance parfois un peu bestiale des vestiaires de sport de l’association sportive du lycée.

Ça fait mal

Je n’ai jamais eu aussi mal aux bras en faisant du vélo. Et non, pas de Kamoulox là-dedans. La promesse de Let’s ride, qui a ouvert son premier studio parisien à Oberkampf il y a un an, et le second dans le quartier de Lafayette il y a quelques mois, est claire : « Déconnecter du monde extérieur, dépenser jusqu’à 700 calories et se ressourcer grâce à la force du collectif », explique Stephanie Nieman (ancienne coach du studio new-yorkais Peloton Cycle).

Let's ride mise sur la force du collectif pour que ses rideurs se dépassent (coucou c'est moi) - Let's ride Paris

Promesse tenue, on se sent tout de suite appartenir à une communauté de sportifs affûtés. Porté par le groupe, dans la pénombre pour facilement déconnecter de la réalité, on termine la séance trempé mais heureux, les bras endoloris après des exercices réalisés avec des haltères et de pompes sur le guidon. Toujours en rythme évidemment.