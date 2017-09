VIDEO. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent: Une histoire d'amour et de mode

Pierre Bergé et Yves Saint Laurent à Paris en 1999 — LECARPENTIER/SIPA

Mécène, homme d’affaires, patron de presse, militant pour la cause homosexuelle… Pierre Bergé, décédé ce vendredi à l’âge de 86 ans, aura incontestablement marqué le XXe siècle. Mais c’est surtout le monde de la mode et de la haute couture française que Pierre Bergé a profondément imprégné, en fondant un empire en duo avec l’un des hommes de sa vie : le regretté couturier Yves Saint Laurent.

Une maison à la renommée mondiale

C’est en 1958 que Pierre Bergé rencontre celui qui partagera sa vie durant un demi-siècle. Après avoir été un employé prometteur de la maison Dior, Yves Saint Laurent y est le directeur artistique, à la suite du décès de son fondateur en 1957. Trois ans plus tard, le couturier est appelé pour son service militaire et est hospitalité pour dépression, Dior le licencie. Pierre Bergé, avec qui il entretient une relation, croyant dur comme fer au talent de son compagnon, le pousse alors à monter sa propre maison de couture. Ensemble, ils créent la marque Yves Saint Laurent en 1961.

Très vite, la maison de couture du duo obtient une renommée mondiale. Le vestiaire à la fois chic, moderne et masculin d’Yves Saint Laurent s’impose dès les années 1960 et bouleverse la haute couture française. Si Pierre Bergé laisse carte blanche à la créativité de son compagnon, il dirige l’entreprise d’une main de fer en s’occupant des aspects financiers et des relations presse de la maison. En 1974, il est élu président de la Chambre syndicale des couturiers et il crée en 1986 l’Institut français de la mode, rappellele site du Monde, dont il était actionnaire.

En 1993, après plus de 30 ans d’une habile collaboration, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé revendent leur empire à Sanofi, pour la somme de 3.6 milliards de francs, rapporte le Parisien.

Une histoire d’amour tumultueuse

Si l’homme d’affaires a permis au couturier d’exprimer tout son talent, et d’en faire un des créateurs les plus emblématiques du monde de la mode, son quotidien n’est pas de tout repos. Pierre Bergé doit notamment gérer les phases dépressives de son compagnon, hospitalisé pour cela à plusieurs reprises, mais aussi ses addictions aux médicaments et à la cocaïne. Le couple s’isole régulièrement dans leur maison de Marrakech pour s’écarter du tumulte parisien, et pour permettre au couturier de se concentrer sur ses dessins et ses créations. Pierre Bergé lui apporte alors un soutien indéfectible.

Passionnelle, leur histoire d’amour n’en est pas moins tumultueuse. Infidèle, Yves Saint Laurent entretient notamment une relation avec Jacques de Bascher, un dandy parisien qui partage la vie du couturier Karl Lagerfield. « Oui, il y avait entre nous une attirance chimique, sexuelle, très forte.. (…) Bien sûr, on a eu des infidélités sexuelles, beaucoup ! Mais ce sont des propos bourgeois… Ce qui nous soudait était tellement plus important ! », a expliqué plus tard Pierre Bergé, tel que le rapporte le site de Marie-Claire.

En 2014, deux biopics se penchent sur la vie d’Yves Saint Laurent. Si Pierre Bergé salue celui de Jalil Lespert, qui se concentre sur l’ascension de la maison de couture, il démonte celui de Bertrand Bonello, qui lui s’attarde sur le mal-être et les infidélités du couturier. « Film méchant, homophobe, où seul Ulliel existe », dira de l’œuvre Pierre Bergé.

L’après Yves Saint Laurent

Six ans avant sa mort en 2008, le couturier se retire du monde de la mode et crée avec son compagnon la fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. La fondation rend hommage à 50 ans de création. Madison Cox, le paysagiste qu’avait épousé Pierre Bergé en avril dernier, en est désormais le vice-président.

En octobre prochain, Pierre Bergé devait inaugurer deux musées consacrés à l’œuvre du couturier. « Nous sommes remplis de souvenirs (…), que nous voulons transformer en projet », avait déclaré en juin Pierre Bergé, en fauteuil roulant, lors d’une conférence de presse de présentation. Le premier doit ouvrir dans l’hôtel particulier parisien qui héberge la fondation le 3 octobre, suivi le 19 octobre par le second, dans un bâtiment neuf à Marrakech.

Ces deux musées vont permettre à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui conserve 40 années de création du couturier disparu en 2008, d’exposer ses collections. Après le décès d’Yves Saint Laurent et jusqu’à sa mort, Pierre Bergé n’avait jamais cessé de rendre hommage au génie et à l’amour de son compagnon.