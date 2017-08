«Les seins sont de retour», analyse «The New York Post», sans déconner?

Rihanna à la première de « Valerian » à Londres le 24 juillet 2017. — LTA/WENN.COM/SIPA

« Les seins sont de retour », a annoncé ce mercredi le tabloïd américain The New York Post. De quoi faire rire le Web à gorge déployée, et se demander ironiquement "où étaient-ils passés ?" Mais aussi de quoi s’époumoner à voir les rédactrices de mode réduire la poitrine à un accessoire !

« Je vais sortir mes seins du tiroir »

Les twittos ont pris à partie le New York Post en se demandant ironiquement où les seins avaient bien pu passer pendant toutes ces années.

« Je vais demander à ma mère si elle n’a pas quelques vieux seins des années 1980 que je puisse porter », lance une internaute.

gotta ask my mom if she still has any of her old boobs from the 80s that I can wear https://t.co/TJ0eqMpslL — Helena Fitzgerald (@helfitzgerald) August 1, 2017

« Je vais sortir mes seins du tiroir où je les avais cachés durant toutes ces années. “Loué soit le New York Post, vais-je leur murmurer, vous êtes libres.” », lance une autre.

I take my boobs out from the drawer in which I've hidden them lo these many years.



"Praise be the New York Post," I whisper. "You're free." https://t.co/eJCMz9dyPO — Jenny Jaffe (@jennyjaffe) August 1, 2017

Au-delà de la blague, le papier du New York Post illustre bien le rapport que les médias, et particulièrement les rédactrices de mode, entretiennent avec le corps féminin. « Tenez-vous droite, et faites sortir votre coffre et travaillez ce charme féminin. Les poitrines généreuses sont de nouveau à la mode », lance Joely Chilcott, journaliste de mode au Sun et auteure de l’article. De quoi s’époumoner, non ?

« Tirer le meilleur parti de nos seins »

A post shared by Emily Ratajkowski (@emily_ratajkowski_official) on Aug 8, 2015 at 1:23am PDT

Cette sentence s’appuie sur des arguments de poids : Rihanna, toute poitrine dehors à la première de Valérian, Cara Delevingne, seins nus sous son costume, le décolleté plongeant (et admirable pour son âge, note la journaliste) de Susan Sarandon à Cannes, le nombre de followers du mannequin Emily Ratajkowski proportionnel à la taille de ses bonnets, les filles du Festival de Glastonbury topless, optant pour la tendance glitterboobs qui consiste à décorer ses tétons avec des paillettes ou encore Kendall Jenner et Bella Hadid qui affichent leur décolleté sans armature.

Le New York Post avance aussi des chiffres pour étayer son propos. La marque de lingerie Ann Summers aurait ainsi récemment vu ses ventes de push-up gonfler de 27 %. Et de se réjouir de tous les artifices à la disposition des femmes pour mettre en valeur la poitrine : soutien-gorge push-up, maquillage, etc. Les femmes disposent de toute « l’aide », « pour tirer le meilleur parti de nos seins », se félicite la journaliste américaine. Tirons le meilleur parti de nos seins, voilà une belle nouvelle injonction !

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the incredible @SofiaVergara! On newsstands everywhere 8/8: https://t.co/nr6hoXwbIZ pic.twitter.com/kF0vupvWTs — Women's Health (@WomensHealthMag) August 2, 2017

Le lendemain de la parution de l’article du Post, Sofia Vergara, l’héroïne de Modern Family, s’affiche dénudée à 45 ans le magazine Women’s Health pour y clamer cette belle punchline : « Je suis née avec des seins énormes ». De quoi étayer la thèse des gros seins à la mode, non ?

« Ce ne sont d’ailleurs pas des seins mais des objets de mode »

Une thèse qui séduit les rédactrices de mode. En mars 2017, dans les colonnes de L’Express Style, on pouvait lire « confinée des années durant dans des chemises boutonnées jusqu’au cou, la poitrine se montre à nouveau – et de manière inédite – sur les podiums ». L’hebdomadaire poursuivait : « A nos yeux, ce ne sont d’ailleurs pas des seins mais des objets de mode »

En avril, on pouvait lire encore dans Puretrend : « Il suffit d’ailleurs de taper #boobshirt sur Instagram pour découvrir que le sein s’érige désormais comme un nouveau logo de mode »

Alors que le téton féminin est toujours tabou sur Facebook, les seins se dévoilent sur les podiums et le moindre décolleté féminin fait l’objet de commentaires dans la presse. Les femmes doivent-elles vraiment embrasser ce mouvement, comme le conseille la journaliste du New York Post ? Pas si sûr.