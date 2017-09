Masques pour le visage: Transformez-vous en Fantomas pour être belle

Le traditionnel masque à l'argile? Tellement old school... — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Le masque à l’argile de votre mamie va prendre un sacré coup de vieux. En quelques années, les masques pour le visage sont devenus les stars incontournables de la salle de bains et des rayons de cosmétiques. Monodose ou « sheet mask » (les masques en papier imbibés de produit qui s’adaptent à la forme de votre visage), purifiant ou hydratant, le masque est partout, pour tout. Mais surtout, le masque du 21e siècle est devenu… fun.

« Il y a effectivement une tendance depuis plusieurs années autour des masques faciles d’utilisations, fun et avec un packaging amusant », explique Elisabeth Sehmer, directrice marketing Sephora France, l’enseigne de référence dans le domaine du masque nouvelle génération. « Il y a un réel engouement autour de ces masques plaisirs qui allient des packagings très soignés mais aussi des ingrédients actifs très concentrés et une efficacité réelle ». Vraiment réelle, l’efficacité ? 20 Minutes en a testé une poignée. Verdict.

Le masque « La Piel que Habito » : Rubber Mask de Dr. Jart + (10.90 euros l’unité)

Vous risquez de flipper sévère devant votre miroir, mais ça vaut le coup (promis). Contrairement à un sheet mask classique, le Rubber s’opère en deux étapes : appliquez le sérum sur le visage, puis recouvrez avec le masque en alginate (entre le caoutchouc et le silicone, d’où l’effet La Piel que Habito), et laissez agir durant 30-40 minutes. Une seconde peau qui « crée un effet bouclier et limite l’évaporation des actifs », « relance la microcirculation », explique la marque coréenne, et qui se décline en 3 versions : hydratante, illuminante et raffermissante.

Une vraie sensation de fraîcheur, et un côté ludique (et crado) lorsqu’on retire le masque, comme si on s’arrachait le visage. Et ça, c’est très drôle, oui.

Le masque « Fantomas » : Magnetight de Dr. Brandt (75 euros le pot)

La petite dame aimante ses impuretés grâce à son masque Magnetight - Masque Magnetight de Dr.Brandt

Bon, ce masque « magnétique anti-âge ré-énergisant » n’est vraiment pas donné, mais l’effet est plutôt dingue. A base de poudre de fer et de poudre de tourmaline noire, il s’applique comme un masque « classique » en couche fine sur le visage, grâce à une petite spatule. Rien d’extraordinaire nous direz-vous. Non, mais ce qui suit, oui. Car pour retirer le masque au bout de 10 minutes de pose, il faut utiliser un petit aimant (fourni avec), que l’on enroule d’un mouchoir, et qui va littéralement aspirer le produit. Pourquoi un aimant ? « Les interactions électromagnétiques générées réduisent les signes de l’âge et effacent les effets du stress sur la peau », explique le communiqué de la marque.

L’utilisation du produit est bluffante (et vraiment magique), mais petit bémol, le produit laisse un film un peu grassouillet sur le visage, peut-être à éviter pour les peaux les plus grasses.

Le masque sadomaso : Porecting Solution de Dr. Jart + (5.95 euros)

Retour du côté des sheets masks avec le coréen Dr. Jart +. Comme l’indique (presque) son nom, le Porecting Solution s’attaque à vos pores, et à vos points noirs. Appliquer le masque et laissez posé pendant 10 à 20 minutes. Pendant ce temps, une mousse se forme sous le masque et nettoie votre peau en profondeur. Le produit contient notamment du charbon noir, de la gomme de mastic, de l’avocat et de l’eucalyptus.

La sensation de crépitement sous le masque de tissu est surprenante mais plutôt plaisante, et la peau est vraiment nickel après utilisation. Pour toutes les peaux (même sensibles).

Le masque « Casper » : Premium Purifying O2 Bubble Pore Pack de Caolion (25 euros le pot)

Geeeente!!! Vocês já conhecem a máscara que deixa o rosto como uma nuvem?! 😂😂😂 Essas selfies estão viralizando e são muito engraçadas. Contei tudo no blog sobre a #BubbleMask. Vem conferir! 👉www.bymorganapzk.com.br Imagem: usuário "ZeApollo" do Reddit testando a máscara. A post shared by Morgana Piazenski (@morganapzk) on May 29, 2017 at 1:51pm PDT

Si ce masque joue dans la même catégorie que le précédent, il est toutefois un poil plus fun. Aucun sheet mask ici, il suffit d’appliquer directement le produit sur le visage, et attendre qu’il se mette à crépiter et à gonfler, jusqu’à transformer votre joli minois en une adorable mais ridicule créature. Ses « micro-bulles d’oxygène » sont censées nettoyer vos pores en profondeur, et éradiquer peu à peu les tant redoutés points noirs.

Et il faut reconnaître qu’en plus de son aspect ludique, ce masque laisse une peau fraîche et nette. Sensations garanties, et heureusement que le ridicule ne tue pas.

Le masque génération Y : Sunday Detox de Nia (36 euros)

Spécialement conçu pour la génération Y (les personnes nées entre 1980 et l’an 2000 donc), ce masque purifiant allie une texture mousse et peel-off, et a pour ambition d’aider la peau des jeunes gens à se remettre de leurs vies de patachon. Mission accomplie, et peut-être même un peu trop. Car il n’y a pas à dire, le Sunday Detox de Nia décape et s’attaque férocement à vos points noirs. Mais à déconseiller aux peaux sensibles et/ou réactives.