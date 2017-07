Sephora choque avec des fonds de teint pour peaux noires dits «ethniques»

Un tweet signalant la mention «Teint ethnique» utilisé par Sephora a lancé la polémique sur l'utilisation de ce terme. — Capture d'écran Twitter

« Teint ethnique. » Une qualification qui ne passe pas auprès des internautes. En effet, c’est de cette manière que la chaîne de cosmétiques Sephora a choisi de nommer son stand de fonds de teint pour les peaux noires. Une dénomination pas du tout appropriée qu’un internaute n’a pas manqué de relever et de partager sur Twitter. Avec un succès certain.

En effet, le terme « ethnique » a choqué. Rappelons-le, il signifie « de tout caractère ou de toute manifestation propres au groupement culturel d’une population, par opposition aux caractères des individus. Se dit d’un adjectif ou d’un nom, dérivé d’un nom de pays, de région ou de ville et indiquant l’appartenance à ce pays, cette région ou cette ville. » Difficile donc de mettre toutes les carnations de peaux métisses et noires sous cet adjectif, qui, en plus, rappelle à certains les mots utilisés par les colonialistes.

ETHNIQUE????????????? BIENTÔT ILS VONT METTRE TEINT TRIBU — marcy me (@Bbwikicarter) July 20, 2017

C'est clairement les peaux noires afrodescendantes qui sont ciblées. Et nos teints ne sont pas ethniques. Ni tribales — jeune renoi sauvage. (@_AfroFly) July 20, 2017

en mode c pas blanc dc c pas civilisé c ETHNIQUE, déjà qu'ils sont réputés pr quasi rien faire pr les peaux noires alors là — flemme queen (@artothethur) July 20, 2017

Imagine pour les blancs sa aurait été teint occidentale ou teint "marie antoinette" .. Franchement... — Koudjidja (@ThWeirdLegs) July 20, 2017

Cette polémique arrive après le #SephoraSoWhite, un hashtag lancé pour faire prendre conscience à la marque de la discrimination que les femmes noires ressentaient dans ses magasins. En septembre 2016, la chaîne avait choisi, en France, de ne proposer que huit teintes – blanches – d’un fond de teint par ailleurs disponible en 24 teintes différentes.