VIDEO. « Les Français ne sont pas que des buveurs de bière et de vin. »

« La culture cocktail est en train d’exploser en France. » L’auteur de cette sentence y croit dur comme fer au point de s’être lancé dans la périlleuse aventure de la livraison de cocktails à domicile. Marc Boizel, est le créateur de Shake It Easy, une start-up qui propose delivrer aux parisiens des cocktails d’excellence.

Si vous êtes du genre à trouver trop cher un mojito à 4 euros ou trop sophistiqué un Spritz parce qu’il y a trois ingrédients, passez votre chemin. « On ne veut pas devenir un alloresto du cocktail, explique Marc Boizel. Je suis très sélectif, je choisis soigneusement les établissements partenaires et les cocktails. Notre philosophie et notre business model nous orientent vers des cocktails plutôt haut de gamme, de bars réputés. »

Des barmans artistes

Shake It Easy rejoint ainsi une multitude d’initiatives, le plus souvent créé par des marques d’alcool, cherchant à développer notre culture cocktail. « Nous ne sommes pas que des buveurs de bière et de vin, espère Marc Boizel. On veut développer la culture cocktail. Il y a à la fois un aspect festif et un aspect esthétique. On ne boit pas un cocktail pour se saouler ni même pour passer le temps. C’est une vraie découverte. »

Puisque les mixologues sont devenus de véritables artistes, Shake It Easy leur fait signer leurs créations. « On se met au service des créateurs de cocktail. On marque le nom du barman qui a fait le cocktail pour que les gens puissent aller le féliciter de vive voix si ça leur a plu. Le but est de faire découvrir un bar à cocktail de votre quartier. »

Marc Boizel est conscient que son pari est risqué mais veut croire que son service est promis à une certaine viralité : « On communique beaucoup sur l’image des cocktails. Sur Instagram, les photos de cocktail ont beaucoup de succès. Tout ça fait partie d’une esthétique globale. En vacances, on partage des photos des plages sublimes. En soirée, on veut montrer des beaux cocktails, pas de banals verres de vin. »