Venez déguster avec 20Minutes la cuisine de la jeune Julia Sedefdjian aux Fables de la Fontaine

APPEL Vous rêviez de découvrir la cuisine de la plus jeune cheffe étoilée de France, Julia Sedefdjian ? Invitez-vous à la table du journaliste gastronomique de « 20 Minutes » aux Fables de la Fontaine à Paris et participez à l’élaboration de sa chronique…

La terrasse des Fables de la Fontaine — ZMIROV

Après Rural by Marc Veyrat, Le Dépôt Légal de Christophe Adam et le Shirvan Café Métisse d'Akrame, « 20Minutes » invite un lecteur (ou une lectrice) aux Fables de la Fontaine.

Ex-seconde du restaurant passée cheffe, Julia Sedefdjian y est devenue cette année la plus jeune étoilée de France.

Ses origines niçoises l'incitent à proposer une cuisine marine qui fait la part belle aux poissons oubliés: haddock, aile de raie, anchois...

Son crédo: rendre la gastronomie accessible à ceux qui n'osent pas forcément franchir la porte d'un restaurant étoilé.

Les Fables de la Fontaines, ça ne vous rappelle rien ? Au-delà de l’école, des fables et de leur auteur, c’est aussi le nom d’un des restaurants ouvert par Christian Constant et très vite auréolé d’une étoile au Michelin.

Depuis son départ, bien des choses ont changé, la déco a été revue de fond en comble, les tarifs ont fondu comme neige au soleil, et surtout le vieux chef est devenu une jeune cheffe dont le talent a permis au resto de très vite retrouver l’étoile qu’il lui avait léguée.

Julia Sedefdjian, la plus jeune chef d'un restaurant étoilé - L'Etudiant https://t.co/CO1S6fh6k5 — Delphine Dauvergne (@Delphine_Dauv) November 14, 2016

L’ex-seconde Julia Sedefdjian est devenue à 21 ans l’an dernier la plus jeune cheffe étoilée de France. Comme à l’époque de Christian Constant, sa table met la mer à l’honneur, mais en faisant la part belle aux poissons parfois oubliés : haddock cru et cuit agrémente un jaune d’œuf croustillant et poireaux croquants en vinaigrette d’algues, aile de raie et poêlée d’épinards aux câpres, émulsion de céleri aux agrumes…

Julia Sedefdjian aux Fables de la Fontaine - ZMIROV

Ou en twistant les spécialités niçoises de sa région d’origine, comme l’aïoli de lieu jaune, son plat signature, qu’elle accompagne de petits légumes de saison glacés…

Profiter pleinement de ce soleil avec la recette signature de Julia Sedefdjian, l'aïoli de lieu ! https://t.co/7OMnBYYllq @academiedugout pic.twitter.com/ZQcl6sZnXj — Taste of Paris (@Taste_ofParis) May 29, 2017

J’imagine sans peine cette présentation vous mettre l’eau à la bouche. Et bien offrez-nous deux heures de votre temps mardi 25 juillet entre 13 et 15h et on vous offre le déjeuner aux Fables de la Fontaine. Julia Sedefdjian nous rejoindra à la fin du repas pour échanger nos impressions autour d’un thé ou d’un café…

L’idée vous tente ? Répondez à notre questionnaire et si vous nous mettez en appétit, c’est vous que nous choisirons pour nous accompagner au 131, rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement de Paris et participer à la chronique de ce moment d’exception.