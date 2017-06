VIDEO. Ce week-end, c’est la première fête nationale du mojito en France

Illustration: Un mojito. — Christian Thompson/AP/SIPA

Et si on donnait à notre week-end un petit air cubain ? Dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, la première fête nationale du mojito, organisée par I love Mojitos, se déroule aux quatre coins de la France - Montpellier, Lille, Lyon, Paris, Rodez, Toulouse, Strasbourg, Limoges, Nantes, Bordeaux.

« Tips » de pro

Le cocktail national cubain – qui est également l’un des chouchous des Français – sera donc à l’honneur dans les établissements partenaires, qui proposeront pour l’occasion dégustation, mais aussi ambiance et culture cubaine. Et, si vous voulez prolonger l’expérience à la maison, 20 Minutes vous propose de (re) découvrir quelques « tips » de pro pour réussir à coup sûr votre mojito.

Attention, comme toutes les boissons alcolisées, le mojito se consomme avec modération !