Venez déjeuner avec nous chez Goku, où le burger est champion de France

Le restaurant Goku, asian canteen — S.LEBLANC/20MINUTES

« 20 Minutes » cherche un fin palais qui n’a pas sa langue dans la poche pour tailler le bout de gras avec notre expert gastronomie autour du Black OG, le burger auréolé en mars du titre de champion de France 2017.

Les trois secrets de son créateur, Vincent Boccara les a confiés à 20Minutes : un pain noir au charbon végétal « hyper bon et très sain, mais qui permet surtout d’associer du fat avec du healthy » ; un « super-bacon de folie » et la sauce, « une BBQ maison avec des herbes japonaises et arrosée de Jack Daniel’s ».

Le burger Black OG du restaurant Goku - S.LEBLANC/20MINUTES

Le « O.G. » du Black OG, qui signifie « original gangster », est un clin d’œil à l’acteur et réalisateur japonais Takeshi Kitano. Notamment au film Aniki mon frère, une histoire de yakuza qui se retrouve au cœur de la pègre californienne. « C’est un de mes films préférés, raconte Vincent Boccara. Il est très drôle, mais très noir aussi, d’où la couleur que j’ai donnée à ce burger… »

Patron de Goku et de W for wok, deux cantines asiatiques à Paris, cet ancien chauffeur du George V passionné de street-food a fait ses classes culinaires en bourlinguant en Thaïlande, au Japon et à Singapour, « rien qu’en observant ce que je mangeais », ajoute-t-il.

chez Goku, 27 boulevard du Temple (Paris 3e).