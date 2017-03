Style

MODE Le 26 mars 1987, Nike présentait au monde la Nike Air Max 1 et son coussin d’air visible, le monde de la sneaker n’a plus jamais été le même...

La Nike Air Max 1, sortie en 1987. - Nike

L’innovation n’est pas toujours visible, mais quand elle l'est, son impact peut être immense. Le 26 mars 1987, Nike présentait au monde la Nike Air Max 1 et son coussin d’air visible. Depuis le lancement du modèle original blanc, gris et rouge il y a 30 ans, la Nike Air Max s’est imposée comme une véritable icône et le monde de la sneaker n’a plus jamais été le même. Retour sur cette success story.

Pour l’anniversaire d’Air Max, Nike Sportswear présente une sélection du Département des Archives de Nike. - Nike

« C’est une blague, c’est ça ? », lance Phil Knight

Tout a commencé dix ans auparavant, un matin de mars 1977. Le fondateur de Nike, Phil Knight, reçoit dans son bureau Frank Rudy, « un ancien ingénieur aérospatial et un vrai original », se souvient-il dans sa passionnante autobiographie L’art de la victoire (Hugo Doc, 19,95 euros), et Bob Bogert, « un autre surdoué ». « OK, les gars. Qu’avez-vous à nous montrer ? », leur lance-t-il.

« Monsieur Knight, nous avons trouvé la façon d’injecter… de l’air… dans les chaussures de running », lui répondent Frank Rudy et Bob Bogert. Le patron de la marque au swoosh leur demande : « Pourquoi ? ». « Pour avoir un meilleur matelassage. Pour avoir un meilleur appui. Pour faire la meilleure course de sa vie », lui rétorquent-ils. « C’est une blague, c’est ça ? » leur demande Phil Knight.

« J’avais déjà entendu des quantités d’âneries dans le milieu de la chaussure mais je me suis dit que là, c’était le pompon », confie-t-il. Pour lui, les chaussures à bulle d’air « étaient similaires aux réacteurs dorsaux et aux voitures volantes, bref des trucs de bande dessinée. » Frank Rudy et Bob Bogert ont déjà présenté leur innovation chez Adidas, qu’ils n’ont également pas réussi à convaincre.

« Ça peut être énorme », rétorque Jeff Johnson

Jeff Johnson, le premier employé de l’histoire de Nike, cale cependant des semelles à bulles d’air dans ses chaussures de running. Après avoir couru sur dix kilomètres, il appelle Phil Knight : « Ça peut être énorme », lui lance-t-il.

L’innovation est introduite à la fin de 1978 sur le modèle Nike Air Tailwind, lancé à l’occasion du Marathon de Honolulu. « C’était une véritable œuvre d’art postmoderne. Imposante, brillante, de couleur argentée, incorporant les fameuses semelles à bulles d’air de Rudy, la Tailwind ne comprenait pas moins de douze innovations », se rappelle Phil Knight.

« Une inspiration de Tinker, née d’une visite au Pompidou »

Tinker Hatfield, architecte de formation, part du constat que les gens ne comprennent pas vraiment le concept de la bulle d’air. Aux commandes du projet Air Max, c’est dans la capitale parisienne qu’il trouve la solution à son problème. « Je suis allé à Paris pour voir la ville, mais aussi pour visiter le Centre Pompidou », se souvient-il. « C’était un bâtiment avec l’intérieur à l’extérieur, avec une peau de verre », décrit-il.

A son retour chez Nike, lors d’une conversation avec les techniciens, l’idée folle germe : « Peut-être pourrions-nous également exposer la technologie Air-sole ? » Jusqu’alors cachée dans la mousse, la bulle d’air devient visible, comme une architecture apparente. « L’idée de montrer l’innovation dans les chaussures a été révolutionnaire à l’époque », commente Dylan Raasch, directeur du design pour Nike Sportswear. « C’est hypnotisant de voir comment cette inspiration de Tinker, née d’une visite au Pompidou, s’est traduite dans le design de la chaussure. Ça a changé ma façon d’appréhender la conception de chaussures et la façon de capter l’inspiration du monde autour de moi », poursuit-il.

Avec la Nike Air Max, « la couleur a sauté hors de la tige », souligne le designer. « C’était une chaussure colorée audacieuse dans une industrie remplie de baskets blanches », rappelle-t-il. En 30 ans, Nike a sorti de multiples déclinaisons de l’emblématique sneaker, chaque modèle doit son existence à la transcendante Nike Air Max 1.

La Nike Air VaporMax, qui sortira le 26 mars 2017. - Nike

Tinker Hatfield « a donné le ton de la franchise Air Max et a laissé de l’espace pour quelques idées assez radicales », estime le directeur du design pour Nike Sportswear. Un esprit que l’on retrouve aujourd’hui dans le nouveau modèle Nike Air VaporMax où l’amorti est entièrement visible.

Ce nouveau modèle sera disponible le 26 mars, le jour du Air Max Day que Nike a décidé de célébrer, en présence de Tinker Hatfield, au Centre Pompidou, ce samedi soir avec une projection sur la façade extérieure de photos et de vidéos, et la mise en vente d’un stock limité de Nike Air VaporMax en exclusivité au Nike Store des Halles à minuit. Pour la plus grande joie des fans et autres collectionneurs : « Peu importe la ville où vous êtes, vous trouverez un groupe de passionnés par les Air Max. Et chacun de ces fans a une histoire sur comment une paire d’Air Max a fait partie de leur vie », se réjouit Dylan Raasch. Une vraie icône !

