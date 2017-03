Style

Ils sont frères, respectivement âgés de 21 et 22 ans et ont déjà fait leur entrée dans le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris ! Avec leur griffe baptisée « Icosae », les deux jeunes créateurs français Florentin et Valentin Glemarec inventent le « tailoring new wave ». Explications.

AW17 backstage A post shared by ICOSAE (@icosae) on Jan 29, 2017 at 10:49am PST

Du normal, hors norme

Avec leur 4e collection baptisée « Blood is thicker than water » (« La voix du sang est la plus forte ») inspirée des peintures de guerriers africains, les deux frères ont fait une entrée remarquée dans la cour des grands lors de leur premier défilé au sein la Semaine de la mode masculine à Paris lors des présentations automne-hiver 2017-2018. Icosae, leur griffe de confection masculine créée en 2014, file un coup de jeune au savoir-faire traditionnel des tailleurs avec un « subtil travail de déconstruction » selon Valentin, l’aîné, et en « retranscrivant l’art dans la mode », d’après Florentin, le cadet, et en multipliant les références aux cultures urbaines. « Notre arrière-grand-père était un des meilleurs tailleurs en Grande-Bretagne. C’est quelque chose que nous avons gardé et que l’on vient moderniser maintenant », explique Valentin Glémarec.

AW17 look23 A post shared by ICOSAE (@icosae) on Jan 24, 2017 at 2:00pm PST

Les deux frères ont fait leurs armes à l’Ecole du Louvre, 10 ans pour Valentin, 9 ans pour Florentin. « J’ai ensuite fait l’école Olivier-de-Serres où j’ai fait de la 3D, de la photo, de la vidéo, etc. En parallèle, j’ai travaillé pour des marques comme Givenchy ou Roger Vivier et on a monté le projet », énumère Valentin Glémarec. « J’ai fait aussi un Bac S et un an d’école de mode à l' Atelier Chardon Savard. Puis, quand on a fait notre première collection Icosae, il y a eu un engouement de la presse et des acheteurs, du coup, on s’est mis à fond dedans », poursuit Florentin. Le nom Icosae, figure géométrique à 20 côtés, fait référence à leurs années de cours de dessin communs, « ça sonne frais et avec de l’énergie », estime Florentin. Au départ, un projet artistique avec « trois ou quatre défilés sans vente », rappelle Dounia Merabet, directrice du développement stratégique et troisième pilier de la griffe. Leur style ? « De loin, on a l’impression que les vêtements sont normaux. C’est du tailleur, toujours déconstruit pour une silhouette très marquée, très affirmée. Bref, comme a écrit un journaliste, du tailoring new wave, cela nous correspond bien », explique Valentin.

AW17 look 4 A post shared by ICOSAE (@icosae) on Jan 20, 2017 at 2:16am PST

Le détail et la subtilité

Chez ces deux créateurs-là, tout est dans le détail et la subtilité. « Il y a des codes que l’on retrouvera sur tous nos vêtements », poursuit le jeune homme. Des « détails “brandés” », comme ces numéros qui « signifient Icosae en numérologie, si on prend “A” comme zéro », comme cette signature en diagonale dans le dos des vêtements, « notre arrière-grand-père signait ces vestes avec une diagonale à l’intérieur », comme ces « prints peints et numérisés » par Valentin, comme cette « dernière boutonnière à gauche, toujours cousue de fil rouge », comme ces « phrases un peu irrévérencieuses » telle « Color my life […] with the chaos of trouble » plaquée sur leurs créations, ou encore comme ces « rivets » en métal, inspiré par « un artiste qui faisait des tapis en balles de fusil », précise Florentin.

Muse II Original painting from Autumn Winter 17 A post shared by ICOSAE (@icosae) on Jan 25, 2017 at 3:57am PST

Dans leur vestiaire, des tailleurs, des trenchs, des chemises, des perfectos, des bombers, des sweats, des bombers et des jeans, parfaitement coupé, toujours twistés. « Tout ce qu’on fait est fonctionnel. S’il y a une patte de boutonnage, ou des zips, c’est qu’ils servent à quelque chose. Les zips en haut des manches du perfecto et du bombers s’ouvrent, ça permet de faire passer l’air et de les porter en été, c’est cool », commente Valentin.

SS17 available at @vitkac A post shared by ICOSAE (@icosae) on Feb 9, 2017 at 10:58am PST

Les deux jeunes gens sont exigeants concernant la qualité. « On travaille avec un réseau d’ateliers en France et en Belgique », annonce Valentin. Ceux de Givenchy et de Dries Van Noten. Côté répartition des tâches : les deux frères font leurs recherches et dessinent ensemble. Valentin s’occupe de la « partie graphique » et Florentin, « de tous les trucs techniques ». Du story-board pour les photos aux posts sur les réseaux sociaux, la fratrie gère tout de A à Z.

AW17 look7 A post shared by ICOSAE (@icosae) on Jan 20, 2017 at 1:18pm PST

Leurs ambitions ? « A long terme, devenir une marque institutionnelle. Un nouveau Dior, un nouveau Givenchy », entonnent les deux jeunes créateurs. « Le but ultime, c’est de voir des gens porter nos vêtements : ça, c’est cool. Il nous est arrivé de croiser des gens dans le métro avec nos vêtements », poursuit Valentin. « On essaye de ne pas aller trop vite, pour que ça ne s’arrête pas d’un coup », tempère-t-il. Si ces deux-là continuent comme cela, ce n’est pas près d’arriver.

