Collections capsules, éditions limitées, nouveaux visages, microtendances ou encore petites phrases assassines… Découvrez chaque semaine ce qui agite le petit monde de la mode.

Une bonne raison de casquer. Le duo Daft Punk va ouvrir ce samedi une boutique éphémère, en face de Maxfield’s, un célèbre centre d’art et de mode de Los Angeles. Le lieu sera divisé en deux, d’un côté, il accueillera une rétrospective du travail du duo, et notamment leurs fameux casques de robot, de l’autre, un magasin. Daft Punk a convié les marques de mode et de design Off-White, Gosha Rubchinskiy, Enfants Riches Deprimés, Darkdron, l’enseigne de meubles Hervet Manufacturier et la marque de bijoux locale Han Cholo. Le pop-up store fermera ses portes le 19 février.

Une rencontre amicale surprise ! Le patron d’Apple a visité ce lundi l’atelier de Julien Fournié, fondateur de la maison de couture du même nom. Le PDG de la firme californienne a montré son intérêt pour la haute couture et l’exploration de voies nouvelles pour la technologie dans la mode. Julien Fournié a d’ailleurs utilisé l’iPad pro pour créer sa dernière collection. « C’est très inspirant pour nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour donner aux utilisateurs la possibilité d’être créatifs. C’est très intéressant de le voir en situation, et notamment dans l’univers culturel », a confié Tim Cook au sujet de sa rencontre avec le créateur. A quand une Apple Watch avec un bracelet dessiné par le couturier français ?

Thank you, dear @tim_cook. We feel so honored you have visited our Haute Couture studio in Paris today ! Thanks for designing the iPadPro! pic.twitter.com/QaadV89eOJ