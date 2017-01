Style

MODE L’année 2016 nous a réservé son lot de tendances toutes plus WTF, et plus moches les unes que les autres...

On laissera à 2016 la tendance des cheveux phosphorescents. - Capture d'écran/20 Minutes

Suivre les tendances peut nuire à la santé de votre entourage. L’année 2016 nous a réservé son lot de tendances toutes plus WTF, plus étranges les unes que les autres. Voici un florilège des pires modes de l’année 2016 qu’on préférerait oublier en 2017 afin de préserver les yeux de vos proches.

Les cheveux arc-en-ciel, les cheveux graffiti, le contouring à l’escarpin Louboutin et les barbes pailletées… On peut compter sur les Instagramers pour lancer d’improbables et incroyables modes. L’année 2016 aura été celle du clown contouring, des cheveux phosphorescents, des lèvres bleues et des sourcils épais. Pitié, plus jamais ça !

Avec le retour en grâce du vestiaire des années 1990, le choker a été la star des pages mode de 2016, à l’exception de 20 Minutes. Et pour cause. L’étymologie du mot « choker » provient du verbe anglais « to choke », qui signifie « étouffer ». Le choker est très désagréable à porter d’une part, mais aussi très laid. On ne va pas se mentir, ça ressemble sacrément à un collier de chien. Si votre chéri vous en offre un à la Saint Valentin, faites comme Catherine Frot dans Un Air de Famille, prenez une mine consternée et lancez la punchline : « Mais c’est beaucoup trop luxueux pour un chien ! »

Et le pire look de l’année revient à...

Et, enfin et surtout, en 2017, méfiez-vous des stars. Ce n’est pas parce qu’on est célèbre qu’on est à l’abri du mauvais goût. Pour preuve, Madonna a honoré Anna Wintour le 2 mai de sa présence au célèbre Gala du Met, dans une affreuse tenue Givenchy, et nous a fait l’honneur de son postérieur ! Sans nul doute, le pire look de l’année 2016 !

Vous n’allez pas non plus imiter Rihanna et Kim Kardashian et adopter les sandales à fourrure. Pourquoi ? Parce que des sandales à fourrure, c’est « complètement con », comme disait Florence Foresti au sujet des « doudounes sans manches ». « Une doudoune, c’est fait pour avoir chaud donc si t’as pas les bras, tu te pèles les bras, donc c’est ridicule », lançait l’humoriste dans son spectacle Foresti Bercy Party. Suivant la même logique, une sandale, c’est fait pour aérer les pieds, donc si t’as de la fourrure, tu crèves de chaud, donc c’est ridicule. Comme bonne résolution 2017, suivez vos propres goûts !

