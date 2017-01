Style

FIL DE LA MODE Potins, collab, bons plans… Déroulons l’actu de la semaine sur la planète fashion…

Un internaute faisant essayer un pull à son avatar. - Fitle

Collections capsules, éditions limitées, nouveaux visages, microtendances ou encore petites phrases assassines… Découvrez chaque semaine ce qui agite le petit monde de la mode.

Fauve Hautot danse avec les soldes

Un show pour les lève-tôt. Fauve Hautot, la jurée de Danse avec les stars, sera, l’héroïne de Saturday Night Fever, dès le 9 février au Palais des sports de Paris. Pour le lancement des soldes, elle se produira avec son partenaire Nicolas Archambault dans un teaser live disco de 15 minutes qui précédera l’ouverture des portes des Galeries Lafayette Haussmann. Le show sera visible de l’extérieur depuis la Porte Mogador du grand magasin à 7h30. De quoi avoir la fièvre acheteuse !

Des soldes au chaud avec un pro

Les soldes, un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres. Tandis que certains vivront un marathon infernal, d’autres profiteront des soldes tranquillement installé chez eux, et avec les conseils d’un pro. Lookiero offre 30 % de réduction sur une sélection de vêtements choisis par un personal shopper. Chaque client reçoit cinq pièces sélectionnées selon son profil, l’essayage se fait ensuite tranquillement chez soi. On valide les pièces qui nous font craquer et on renvoie le reste gratuitement sous cinq jours. Bref, les soldes en mode cool !

Des soldes en quelques clics à la bonne taille

Quand on achète en ligne, la taille, ça compte ! L’application Fitle, disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, permet de créer en quelques secondes son double virtuel grâce à la 3D. L’avatar, réalisé à partir de 4 photos, respecte la morphologie de l’utilisateur avec une précision des mensurations entre 97 % et 100 %. L’internaute peut ensuite d’essayer les vêtements des marques partenaires, avant de les acheter, sur son avatar. La précision de la technologie Fitle vous permet même de visualiser à quel point vous seriez serré ou non dans un vêtement avant de l’acheter. Les marques Basus, Six et Sept, The Faraday Project, Maison Labiche, Tex du groupe Carrefour, Armor Lux ou Styleworx utilisent déjà cette solution. Comme une cabine d’essayage en magasin, l’attente en moins !

Des soldes sans cabines d’essayage

A défaut de machine à voyager dans le temps, voici une machine qui vous fera gagner du temps ! Les centres de shopping Les 4 Temps, Aéroville, Carrésénart, Forum des Halles, Parly 2, Rosny 2, So Ouest et Vélizy 2 proposent pour les soldes d’hiver un service totalement inédit : la Size Machine. Un scanner corporel dernière génération permettant d’analyser sa morphologie sous toutes les coutures pour connaître sa taille dans différentes enseignes. Une fiche sera remise à la personne scannée avec ses tailles exactes pour les vêtements et chaussures de plusieurs marques présentes dans ces centres commerciaux comme Zara, H & M et Mango. Et hop, fini les interminables files d’attentes devant les cabines d’essayage !

