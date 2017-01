Style

Testez vos connaissances sur la fête de l'Epiphanie et découvrez si vous êtes le roi de la galette ou pas...

La galette des Rois réchauffe les tables tout au long du mois de janvier.

C’est la pâtisserie reine de ce début d’année ! La galette des rois, ordinairement fourrée à la frangipane, se décline en couronne des rois dans le Sud (brioche aux fruits confits), en pithiviers dans le Loiret (pâte feuilletée et crème d’amande), en galette beurrée dans le Nord, en pogne dans le Dauphiné ou encore en garfou dans le Béarn (pâte briochée parfumée à l’anis vert et à la fleur d’oranger). Elle se consomme chaque année début janvier, savez-vous pourquoi on « tire les rois » ? Connaissez-vous l’histoire de cette tradition ? Testez vos connaissances sur la fête de l’Epiphanie et découvrez si vous êtes le roi de la galette ou pas. ​

