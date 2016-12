Style

MODE Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner, Jasmine Hookes, Adwoa Aboah... Ces tops ont beaucoup fait parler d’elles en 2016…

Le top model Bella Haddid. - Prandoni/BFA/Shuttersto/SIPA

B.D., T.L. pour la vidéo

Elles sont jeunes, elles sont belles, et elles défilent pour les plus grands : Chanel, Balenciaga, Balmain, en passant par Yves Saint-Laurent ou encore Victoria’s Secret. Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner, Jasmine Hookes, Taylor Hill, Adwoa Aboah, Marjan Jonkman, Lineisy Montero ou encore les « filles de » Lili-Rose Depp et Willow Smith ont beaucoup fait parler d’elles cette année. Si vous étiez passés à côté, plus d’excuses après avoir visionné la vidéo ci-dessous, qui vous les présente.

Mots-clés :