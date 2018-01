VIDEO. Le Media: Un premier JT troublé par un problème technique

Le Media, le premier JT présenté par Aude Rossigneux. illustration — CAPTURE YOUTUBE

Le 20 heures du Média, la webtélé créée par l’ex-dircom de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou et le psychanalyste «insoumis» Gérard Miller, était très attendu. Le premier JT a été diffusé lundi soir et un certain nombre de petits couacs ont été repérés. La soirée a commencé par un problème technique : impossible de visionner le programme sur le site lemediatv.fr.

« Mauvais début. J’ai été incapable de me connecter ou de voir quoi que ce soit sur ce site. Et je ne dois pas être seul. Pas cool du tout », s’est ému un socio, cité par Le Monde. Il a fallu aller sur YouTube et Facebook -ce que certains internautes n’ont pas manqué de critiquer- pour découvrir le premier JT présenté par Aude Rossigneux.

bon, impossible de voir le jt de #lemedia sur leur site internet. Pour voir le direct, il faut aller sur....#youtube, propriété de Google, la multinationale américaine qui stocke ses profits aux Bahamas. #jdcjdr — Guillaume Allègre (@g_allegre) January 15, 2018

Une fois le problème technique surmonté, c’est l’absence de reportage qui surprend. Pendant 30 minutes, Le Media enchaîne les têtes parlantes entrecoupées d’interviews de militants. D’abord celle de Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT chargée de l’égalité hommes-femmes, ensuite celle d’Henri Rossi, président de la Ligue des droits de l’homme en PACA.

Le stress d’Aude Rossigneux est palpable : la voix et les mains sont tremblantes. Ce samedi, Le Média passera un nouveau test : celui du documentaire, avec un reportage consacré à Calais.