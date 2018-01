L'animateur de radio Sébastien Cauet attaquerait NRJ en justice

L'animateur de radio Cauet attaque NRJ en justice — TRIBHOU DENIS/SIPA

Cauet traînerait NRJ en justice. Selon des informations du site BFM Business, l’ancien animateur de la station, limogé en juillet dernier après sept saisons de l’émission C’Cauet, aurait assigné la radio en justice auprès du tribunal de commerce de Paris. Contacté par 20 Minutes, le service de presse de NRJ n’a pas apporté de confirmation pour le moment.

Vers un accord à l’amiable ?

L’animateur se serait tourné vers le tribunal de commerce, et non les Prud’hommes, parce que son contrat avec NRJ avait été signé par sa société Be Aware Radio SAS. Le montant demandé par Cauet ne serait pas connu pour le moment. Comme l’explique BFM Business, les juges espéreraient un accord à l’amiable, et Pierre Gerbault, un conciliateur délégué, aurait été désigné le 7 décembre dernier. Contactée par le site, NRJ a indiqué de son côté qu’il s’agissait « d’un contentieux d’ordre commercial. Sur le fond, aucun élément factuel ou juridique ne vient étayer cette action ».

Il y a quelques semaines seulement, le CSA a infligé une amende d'un million d'euros à NRJ. En cause, la diffusion, le 9 décembre 2016 dans C' Cauet d’un canular téléphonique « durant lequel les auteurs ont formulé des commentaires avilissants relatifs au physique d’une femme, victime du canular, ainsi que des insultes et des propos dégradants concernant sa vie intime ». La radio a immédiatement annoncé qu’elle déposait un recours devant le Conseil d’Etat contre cette sanction qu’elle estime « injuste et totalement disproportionnée ».