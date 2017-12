VIDEO. «L’Emission politique»: Léa Salamé livre une émouvante anecdote sur Penelope Fillon

Penelope et Francois Fillon lors d'un meeting. — SIPA

C’est une scène qui en dit long sur l’état d’esprit de Penelope Fillon lors du PenelopeGate. Invitée ce mercredi sur le plateau de C à Vous, la journaliste Léa Salamé a raconté une anecdote survenue dans l’Emission politique diffusée sur France 2 durant la campagne présidentielle. L’invité de l’émission était François Fillon, alors empêtré dans l’affaire des emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants.

>> A lire aussi : «L'Emission politique»: «Scandale d'Etat», «chantage au suicide»... Ce qu'il faut retenir du passage de Fillon

« Deux mois avant l’élection, moi je n’étais pas là parce que j’étais en train d’accoucher, mais mes rédacteurs en chef m’ont raconté une scène que je vous raconte pour la première fois », explique Léa Salamé à Anne-Elisabeth Lemoine.

Penelope Fillon, une « figure tragique »

« Son mari est alors au fond du fond, il est mis en examen, c’est catastrophique et c’est l’émission de la dernière chance. Mes rédacteurs en chef amènent Penelope Fillon avant l’émission dans le public pour qu’elle s’assoit », raconte Léa Salamé. « Elle rentre sur le plateau, et là, les gens applaudissent. Et là elle prend la main de mon rédacteur en chef et elle lui dit : "Ils applaudissent pour moi ? C’est bienveillant ? Ou est-ce qu’ils sont en train de se moquer de moi ?" »

Léa Salamé a alors expliqué sur le plateau de France 5 qu’elle avait trouvé ce moment « absolument bouleversant », qualifiant Penelope Fillon de « figure tragique ».