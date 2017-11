Les tensions entre Charlie Hebdo et Mediapart sont loin d’être apaisées. Riss, le directeur de l’hebdomadaire satirique a accusé Edwy Plenel, le directeur du site d’information, de « condamner à mort une deuxième fois » sa rédaction en disant que le journal satirique prenait part à une campagne « générale » de « guerre aux musulmans ».

Lire aussi: 130 personnalités signent une tribune en soutien à Mediapart

« Charlie Hebdo n’a nulle envie de faire la guerre à quiconque », écrit Riss dans l’édito du prochain numéro qui paraîtra ce mercredi. Et d’accuser : « Cette phrase, nous ne la pardonnerons jamais. En la prononçant, Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo. Cette phrase n’est plus une opinion, c’est un appel au meurtre. »

L’affiche rouge de Charlie contre @mediapart. « Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m’apprendre la haine » (Romain Rolland) pic.twitter.com/cUnXG7spGV — Edwy Plenel (@edwyplenel) November 7, 2017

Dans son numéro du 8 novembre, le journal avait publié en première page une caricature se moquant d’Edwy Plenel accompagnée du titre « Affaire Ramadan, Mediapart révèle : on ne savait pas », en référence à l’islamologue Tariq Ramadan, qui fait l’objet de deux plaintes pour viol.

« A chacun de se faire son jugement en lisant "Charlie Hebdo" »

Edwy Plenel avait répondu le même jour sur Franceinfo : « La Une de Charlie Hebdo fait partie d’une campagne plus générale que l’actuelle direction de Charlie Hebdo épouse. Manuel Valls et d’autres, parmi lesquels ceux qui suivent Manuel Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite voire une extrême droite identitaire, trouvent n’importe quel prétexte, n’importe quelle calomnie, pour en revenir à leur obsession : la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l’islam et les musulmans ».

« A chacun de se faire son jugement en lisant Charlie Hebdo », avait-il rétorqué au journaliste qui lui demandait si le journal satirique était islamophobe.

Selon Riss, le propos d’Edwy Plenel, « qui désigne Charlie Hebdo comme un agresseur supposé des musulmans, adoube ceux qui demain voudront finir le travail des frères Kouachi », qui avaient tué le 7 janvier 2015 huit collaborateurs de l’hebdomadaire dont cinq dessinateurs, un invité du journal, un agent d’entretien et deux policiers.

Cet éditorial de Riss suscite de nombreuses réactions sur Twitter à l'image de Manuel Valls, par exemple.

Merci #Riss. Votre édito dans @Charlie_Hebdo_ est magnifique. Grave et juste, il est une réponse aux propos impardonnables de @edwyplenel. pic.twitter.com/E61CtTzu0w — Manuel Valls (@manuelvalls) November 14, 2017

20 Minutes avec AFP