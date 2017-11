VIDEO. Harcèlement: Nadia Daam s'attaque aux trolls antiféministes de Jeuxvidéo.com et se fait lyncher

La chroniqueuse Nadia Daam sur Europe 1 ce mercredi 1er novembre 2017. — Capture d'écran/Dailymotion

Le numéro de portable « anti-relou » n’aura tenu que trois jours. Ce service, destiné à décourager les auteurs de harcèlement, a subi une « une attaque » coordonnée sur le forum 18-25 du site Jeuxvideo.com, soit l’envoi de quelque « 20.000 messages d’insultes », obligeant Clara Gonzales et Elliot Lepers, les créateurs service, à fermer temporairement la ligne.

Suite à hier soir, voici notre communiqué : https://t.co/UfMiVWbsrt pic.twitter.com/58zUo2j1TK — Clara Gonzales (@Claranote) October 31, 2017

Suite au déferlement de haine que nous essuyons, nous avons été contraints de désactiver le « numéro anti-relous » momentanément. 1/4 — Elliot Lepers (@ElliotLepers) October 30, 2017

« Des gens dont la maturité cérébrale n’a visiblement pas excédé le stade embryonnaire »

Ces derniers ont également été victimes d’« une campagne de harcèlement ». « Plusieurs dizaines de messages de haine, et notamment des menaces de mort » ont été publiées sur Twitter et d’autres plateformes. L'information n’a pas échappé à la chroniqueuse d’Europe 1 Nadia Daam, qui a consacré son « Coup de patte » ce mercredi à ces trolls antiféministes.

Elle a rappelé les faits et donné sa définition du forum 18-25 de Jeuxvideo.com : « C’est un forum qui, comme son nom ne l’indique pas, ne traite pas tellement de jeux video et n’est pas vraiment alimenté par des personnes âgées de 18 à 25 ans mais par des gens dont la maturité cérébrale n’a visiblement pas excédé le stade embryonnaire ». Un forum qu’elle qualifie de « poubelle à déchets non recyclables ».

La chroniqueuse estime que ce forum s’est donné pour mission de « harceler, menacer, et décourager la moindre initiative féministe » et rappelle qu’ils ont mené un « raid pour saturer la ligne » du numéro « anti-relou ». « A ce stade de bêtise crasse et de malveillance, il faudrait songer sérieusement à léguer leurs cerveaux à la science pour qu’on sache un jour comment il est possible de rester en vie en étant aussi con », commente-t-elle.

Elle rappelle également que Cédric Page, le directeur général Gaming chez Webedia, la société éditrice du site Jeuxvideo.com, a été alerté de l’affaire et considère qu’il s’agit là de « l’expression de la jeunesse ».

Un jour, il faudra qu’on s’occupe sérieusement de Webedia, qui laisse les internautes de ses plateformes (coucou les trépanés de jeuxvidéo) harceler et menacer, SANS JAMAIS BOUGER LE PETIT DOIGT. — Nadia Daam (@zappette) October 30, 2017

Une avalanche de commentaires haineux

La chroniqueuse d’Europe 1 s’est bien évidemment attiré les commentaires haineux des trolls antiféministes qu’elle a dénoncés. Des commentaires d’une violence inouïe, ou le sexisme se mêle allègrement au racisme.

Et évidemment le racisme (je suis pas vieille putain) pic.twitter.com/soSLGUmI3x — Nadia Daam (@zappette) November 1, 2017

Nadia Daam est une boule de ressentiment orange, un boudin beur enfoncé dans un intestin trop petit — Jonathan Crane (@FabienWTF) November 1, 2017

« Est-ce cela que vous appelez "la jeunesse qui s’exprime" ? », a-t-elle interpellé Cédric Page, le directeur général Gaming chez Webedia.

Sa chronique fait l’objet d’un post sur le forum en question, qui a suscité plus d’une quarantaine de pages de commentaires. Dans ces commentaires, certains membres du forum s’insurgent contre le fait que la chroniqueuse mette « tous les forumeurs 18-25 dans le même sac ». Un membre estime même que Nadia Daam n’« a pas tort. Si ça vous énerve autant, c’est que vous vous sentez concerner. Il n’y a que la vérité qui fait mal ».

L’immense majorité des commentaires est sexiste. Nadia Daam y est qualifiée de « castratrice en puissance », elle est aussi insultée et menacée.

>> Pour se rendre compte de la violence des commentaires,n'hésitez pas à lire les commentaires sur le post

Les trolls antiféministes du forum 18-25 de Jeuxvidéo.com assument pleinement leur position idéologique. « Alors, certes, ce "troll" du numéro féministe n’est pas la chose la plus intelligente que les gens d’ici aient déjà faite, mais c’est en réalité le fait que cela s’inscrit dans une démarche anti-féministe plus générale qui les frustre ainsi, d’où cette haine contre nous », analyse l’un d’eux.

« On une dent contre la cause féministe à l’heure actuelle »

« Si on sature le numéro à la base, c’est qu’on a une dent contre la cause féministe à l’heure actuelle qui détruit l’homme blanc », assène un autre membre. « Ce forum car c’est l’un des derniers lieux non gangrenés par la bien-pensance ambiante. Ces mêmes gens qui, par lâcheté d’esprit et/ou stupidité, se laissent porter par toutes les tendances sociétales cancéreuses actuelles : féminisme à outrance, égalitarisme exacerbé, immigrationnisme de masse, etc. », écrit encore un autre.

Un autre ne comprend pas l’ampleur du problème : « Le forum a fait pire, je ne comprends pas pourquoi cette affaire va jusqu’à la télé et à la radio. »

En plein scandale Harvey Weinstein, grâce à sa chronique, Nadia Daam a bien piégé ces trolls antiféministes. Nul doute que les associations féministes ont encore du pain sur la planche !