Harcèlement: Stéphane Plaza a refusé «de faire une petite gâterie» pour avoir un rôle

Stéphane Plaza devant l'une de ses agences immobilières. — JOEL SAGET / AFP

Les hommes aussi sont concernés par le harcèlement sexuel. Stéphane Plaza a raconté lundi dans Les Grosses têtes sur RTL, émission à laquelle il participe régulièrement, avoir été victime de harcèlement. Alors que la bande de Laurent Ruquier évoquait l’affaire Harvey Weinstein, le célèbre producteur hollywoodien accusé d’agressions sexuelles et de viol, l’animateur de M6 s’est confié sur sa propre expérience.

« On peut aussi dire non »

« On m’avait proposé de faire une petite gâterie, parce que tous les grands comédiens avaient fait comme ça, quand j’étais jeune pour tourner un film. On peut aussi dire non ». Entre deux blagues, il a insisté : « Il n’y a pas que les femmes qui sont victimes de harcèlement ».

Cinq femmes, dont Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé Harvey Weinstein, magnat de Hollywood, de les avoir violées. Le producteur de 65 ans s’est transformé en véritable paria depuis la parution la semaine dernière d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne.