Anne-Elizabeth Lemoine comprend la colère d'Omar Sy

Après le départ d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine a repris les commandes de «C à vous» sur France 5 — © GUYON Nathalie / FTV

Anne-Elizabeth Lemoine a exprimé ses regrets vis-à-vis d’Omar Sy. « Je comprends la colère », a affirmé la présentatrice auprès de TV Mag lundi. On rembobine. La semaine dernière, la présentatrice de C à Vous avait fait réagir Eric Zemmour à des propos du comédien tirés de 2016 (où il ne cite jamais le polémiste). Au moment de la promotion de son film Inferno, Omar Sy avait critiqué les « guignols » qui ont sans cesse la parole à la télévision, ces « gens qui vont marquer le trait, qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoc' pour provoc' sans vraiment de fond ».

>> A lire aussi : Qui est Anne-Elisabeth Lemoine, la remplaçante d’Anne-Sophie Lapix?

Zemmour, « c’est un criminel »

Anne-Elizabeth Lemoine, qui voulait mettre l’ancien chroniqueur d’On n’est pas couché face à ses contradicteurs, diffuse la séquence. « C’est toujours flatteur d’être traité de guignol par un guignol » a répondu Eric Zemmour avant d’enchaîner : « Vous savez j’ai appris en cinq années chez Laurent Ruquier ce que valaient vraiment les convictions et la culture de tous ces acteurs. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid ». Dans la foulée, Omar Sy est invité à répondre par Daphné Bürki dans Bonjour la France sur Europe 1. Et, le comédien n’a pas vraiment apprécié la démarche.

« Je n’ai pas envie de réagir. […] Il fait de la provoc' pour de la provoc'. […] Daphné, sans le vouloir vous êtes rentrée dans son système à lui. On reparle de lui. On repasse son extrait et comme ça il est présent dans les médias jour après jour. Il ne faut plus qu’il soit invité parce que c’est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. », s’est-il agacé avant de s’en prendre à Anne-Elizabeth Lemoine. « En lui passant cet extrait qui date de deux ans, elle associe son nom au mien. C’est le pire qui puisse m’arriver. (…) Alors, ou elle est de sa famille ou elle est teubée ».

Ni de la famille de Zemmour, ni teubée

Une semaine après, l’animatrice est sortie du silence. On l’a envoyé au front pour porter la contradiction à Éric Zemmour, sans être au courant ni présent physiquement en plateau. Nous n’aurions pas dû faire ça, c’était une bêtise. On voulait mettre Zemmour face à ses contradicteurs, mais ce n’était pas la bonne façon de faire. On s’en est expliqué avec Omar Sy ». Selon elle, l’émission n’est pas à la recherche du buzz. « Ne vous inquiétez pas, le message a été bien reçu. Et je ne suis ni de la famille d’Éric Zemmour ni, je l’espère, complètement teubée. » Tout est bien qui finit bien.