Jeremstar filme sa «vermine» Raquel Garrido sur Snapchat «comme un candidat de téléralité»

Jeremstar et Raquel Garrido en story Snapchat, en octobre 2017. — Ca^pture d'écran Snapchat Jeremstar

Raquel Garrido, au cœur d’une polémique au sujet du non-paiement de ses cotisations retraite ne s’était jusque-là pas officiellement exprimée sur la question. La porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a cependant jugé opportun de se confier jeudi dans la story Snapchat de son collègue chroniqueur de Salut Les terriens !, Jeremstar.

On adore! Les médias évoluent et les politiques se modernisent 😍 https://t.co/YH1z4uqgh6 — JEREMSTAR (@jeremstar) October 6, 2017

« La vérité, c’est qu’il y a beaucoup, beaucoup de mensonges qui sont dits sur moi. Et d’ailleurs, ma caisse de retraite a répondu au Canard enchaîné qui avait balancé des inexactitudes sur moi. Mais moi, j’ai même pas envie de parler d’eux », a expliqué la figure du parti La France insoumise.

« Ça demande des neurones de dire que "Le Canard enchaîné s’est trompé" »

Et d’enchaîner : « C’est moins drôle de dire du mal de moi que de dire du mal de ceux qui disent du mal de moi. Ça demande des neurones et de la déontologie de dire que le Canard enchaîné s’est trompé. (…) Les vermines, vous connaissez pas le Canard enchaîné. »

Jeremstar s’amuse alors du fait qu’elle a employé le mot « vermine », qu’il utilise pour désigner ses admirateurs et admiratrices : « J’adore, je me rends compte que la Raquel, elle est "Jeremstarisée". »

« Je l’étais déjà avant, tu le sais très bien », a rétorqué Raquel Garrido avant de tacler Le Canard enchaîné : « Ça fait cinq fois qu’ils parlent de moi, ça fait cinq fois qu’ils se trompent. »

« Les filles de Raquel sont fans de moi »

« Je m’entends très bien avec Raquel, ses filles sont fans de moi, on rigole énormément ! », avait assuré en début de semaine Jeremstar à 20 Minutes au sujet de ses relations avec les autres chroniqueurs de Salut les Terriens ! parmi lesquels figurent Natacha Polony et Franz-Olivier Giesbert. « Ce qui est drôle c’est que je les appelle "vermines" dans les loges et je les snape comme si c’était finalement des candidats de téléréalité, donc c’est hilarant ! Ils le prennent très bien et ils jouent vraiment le jeu ».

La preuve avec cette story Snapchat lunaire, qui en plus de la situation fiscale de Rachel Garrido a abordé son avis sur le Botox, le maquillage et l’allure de ses maillots de bain.