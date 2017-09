Le pape François veut lutter contre les «fake news»

Le pape François à Cracovie le 29 juillet 2016 — BARTOSZ SIEDLIK AFP

Instituée après le concile Vatican II, la journée mondiale de la communication est célébrée chaque année au printemps et son thème est en général communiqué le 24 janvier, pour la Saint François de Sales, le patron des journalistes. Mais cette année le pape François a pris de l’avance en annonçant sur son compte Twitter que le thème serait tiré d’un verset de l’Evangile affirmant : « La vérité vous rendra libre ».

« Une réflexion sur les causes de la désinformation »

«Il fait en fait référence "fake news", ces informations infondées qui contribuent à générer et à alimenter une forte polarisation des opinions, a expliqué ensuite le Vatican. Alors que les géants des réseaux sociaux, les institutions et les politiques ont commencé à affronter ce phénomène, l’Eglise aussi veut offrir une contribution en proposant une réflexion sur les causes, sur les logiques et sur les conséquences de la désinformation dans les médias. »

« La désinformation est le plus grand mal qu’un média puisse infliger »

La démarche vise également à « promouvoir un journalisme professionnel, qui cherche toujours la vérité, et donc un journalisme de paix qui favorise la compréhension entre les personnes », a ajouté le Saint-Siège. Le pontife argentin insiste régulièrement sur la responsabilité des médias dans un monde surinformé, comme en décembre, où il lançait : « la désinformation est probablement le plus grand mal qu’un média puisse infliger. Les médias doivent être plus clairs, plus transparents et ne pas tomber dans la coprophilie toujours prête à répandre les scandales ».