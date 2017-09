Mélenchon, Ruffin, Baffie... 50 personnalités signent un manifeste pour un média citoyen

Pour d'autres candidats, en revanche, internet est vu comme le moyen de disposer à faible coût d'un espace jugé insuffisant dans les médias, voire de son propre média. — Lionel Bonaventure afp.com

« Quand l’information et la culture sont trop souvent traitées comme des marchandises, quel rôle les citoyens peuvent-ils encore jouer pour faire vivre le pluralisme et le débat ? » La question est posée dans une tribune dans Le Monde signée par cinquante personnalités issues de la politique, du spectacle et de la société civile. Selon eux, la réponse ne peut venir que de la création d’un nouveau média « fondamentalement alternatif par sa gouvernance, son modèle économique et son fonctionnement ».

Un projet ambitieux prévu pour 2018

Un média généraliste, gratuit, en ligne et à la fois écrit et audiovisuel. Le manifeste détaille que celui-ci devra être coopératif et indépendant, collaboratif et pluraliste, culturel et francophone, humaniste et antiraciste, écologiste et progressiste, et enfin féministe. Un projet ambitieux, dont la campagne de souscription et d’élaboration débutera le 11 octobre prochain, pour un lancement prévu pour janvier 2018.

Parmi les premiers signataires, on compte les politiques Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, Arnaud Montebourg, Philippe Poutou, François Ruffin, Aurélie Filippetti, les gens de télé, radio ou cinéma Bruno Solo, Jean-Pierre Darroussin, Lucas Belvaux, Josiane Balasko, François Morel, Laurent Baffie, Guillaume Meurice…