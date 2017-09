La robe de Brigitte Macron à New York a de nouveau été très commentée

La jupe de Brigitte Macron semble obséder une partie de la presse française — Stephane Lemouton

Le voyage présidentiel à New York pour le sommet de l’ONU a de nouveau été l’occasion de débattre de la tenue de la première dame, Brigitte Macron.

D’après le site du magazine Elle, qui a établi une petite revue de presse sur le sujet, une robe blanche portée par la première dame aurait lancé une polémique « à travers le monde ». Le magazine féminin comptabilise les médias étrangers contre, notamment le Ok ! roumain, apprend-on, qui parlerait d’une première dame « controversée ». Et il y a les pour, comme The Independent qui remercie notamment Brigitte Macron d’avoir « amené l’élégance à la française à New York ».

En 2014, le site Rue89 avait tourné en dérision cette pratique de ramener les femmes publiques à leur tenue vestimentaire, en se livrant à un match de styles marseillais entre Jean-Claude Gaudin et Patrick Menucci.