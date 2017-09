Attentat de Londres: «Charlie Hebdo» déplore l’usage du mot «incident» par «Libé»

Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, à Washington, le 1er mai 2015 — Andrew Caballero-Reynolds AFP

Une question de vocabulaire qui a son importance. Dans un billet posté ce lundi sur Facebook, Gérard Biard, rédacteur en chef du journal satirique Charlie Hebdo, interpelle Libération au sujet de l’emploi du mot « incident » par la correspondante du quotidien dans un papier intitulé « Londres : « On a entendu "fire, fire" » au lieu du mot « attentat » pour désigner l’attaque à la bombe artisanale qui a fait une trentaine de blessés à Londres vendredi dernier.

« À partir de combien de victimes » ?

« De toute évidence, c’est bien le mot qui pose problème. On aimerait bien savoir pourquoi », interpelle le journaliste. Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo déplore qu’« on commence à être habitué à la sanglante routine terroriste », et lance « à partir de combien de victimes réduites en bouillie se croit-on désormais autorisé à employer le vocabulaire adéquat et à nommer ce qui doit l’être ? ».