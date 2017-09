Paul Wermus à l'enregistrement d'« On en parle a Paris» sur Paris Première en 2009. — CAPMAN/SIPA

Le journaliste et chroniqueur Paul Wermus est décédé à l’âge de 71 ans, a annoncé sur Twitter l’écrivain André Bercoff, des « suites d’une longue maladie ». L’information a été confirmée à 20 Minutes par le service de presse de France 3 Ile-de-France, chaîne pour laquelle animait 9h50 Le Matin.

Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien. — André Bercoff (@andrebercoff) September 18, 2017

Un infatigable chroniqueur

Dans les années 1970, il est en charge de la préparation de l’émission de radio RTL Non Stop de Philippe Bouvard. Il collabore avec de nombreux journaux dont Quotidien de Paris, France-Soir, VSD et Le Figaro.

Pendant deux ans, il va animer sur France 3 une émission de débats Piques et polémiques. Il enchaîne, toujours sur France 3, avec Tout le monde déguste, On en parle à Paris, et depuis 2011, Paris Wermus, Paris Cactus.

Un ancien des « Grosses Têtes »

A la radio, il tient à l’antenne pendant douze ans, des chroniques mondaines et ciné sur Franceinfo. Il collabore également aux émissions de son ami Laurent Ruquier, à la radio dans On va s’gêner sur Europe 1, dans Les Grosses Têtes sur RTL, à la télé dans On a tout essayé et dans On n’a pas tout dit sur France 2. Il travaille également avec Jean-Marc Morandini sur Europe 1, Direct 8 et NRJ12.

Le journaliste a également publié plusieurs ouvrages comme Indiscrétions (Le Rochers, 2004), L’Almanach Wermus (Pharos, 2005) ou encore Tout ce que vous n’avez jamais lu (David Reinharc, 2011).

Il animait depuis 2013 une émission sur France 3 Paris Ile-de-France, Les Matins de Paris, devenue 9h50 Le Matin. « Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu’un de vraiment bien », a déclaré André Bercoff, tandis que Stéphane Bern partageait sa « tristesse d’apprendre la disparition de Paul Wermus. Pensées émues pour sa famille ». Paul Wermus avait trois enfants.