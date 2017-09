Le «New Yorker» dévoile sa une si Hillary Clinton avait gagné la présidentielle

La couverture du «New Yorker» si Hillary Clinton avait été élue — Capture Twitter

The New Yorker a dévoilé ce mercredi la une qui était prévue en cas de victoire de la candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine. Le magazine américain publie cette couverture alors que le livre de Hillary Clinton dans lequel elle revient sur son échec à l’élection présidentielle de 2016 paraîtra en français chez Fayard le 20 septembre, huit jours après sa sortie aux États-Unis.

« Ça s’est passé comme ça »

This is the cover we would have published had Hillary Clinton defeated Donald Trump: https://t.co/Qc8hQUjefa pic.twitter.com/0bL2dcvaRz — The New Yorker (@NewYorker) September 13, 2017

Le 8 novembre dernier, The New Yorker publie « The Wall » -un dessin de Bob Staake- à la place de la une de Malika Favre. L’illustration publiée à la victoire de Donald Trump rappelait le mur à la frontière mexicaine promis par le candidat républicain.

Intitulé What Happened, le livre de Hillary Clinton sera publié en français sous le titre Ça s’est passé comme ça. Il a été publié le 12 septembre aux États-Unis chez Simon & Schuster. « Riche en révélations », dit l’éditeur, le livre « offre un récit inattendu, féroce, parfois drôle et souvent touchant d’un épisode décisif pour les États-Unis et pour le monde ».