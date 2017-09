Vous êtes 22,4 millions à nous lire chaque mois

Homepage de "20 Minutes" le 22 juin 2017 — 20 Minutes

Tsss, ces médias qui font des titres au bord de la fake news pour attirer le lecteur… S’ils nous arrivent parfois (vraiment pas souvent) de tomber dans ce travers (pour rire), vous semblez ne pas nous en tenir rigueur.

D’après la dernière étude ACPM One Global, chaque mois, vous êtes plus de 22,4 millions à lire 20 Minutes sur l’un de nos supports : le journal papier (que vous tenez), le téléphone, la tablette ou l’ordinateur. Vous êtes si nombreux et fidèles que 20 Minutes est la marque de presse quotidienne la plus puissante chaque jour (5,3 millions de personnes). Et de loin. Déso/pas déso les concurrents.

Si l’on compte le nombre de lecteurs mensuels tous supports, quatre titres se tiennent entre 24,3 et 22,4 millions de lecteurs : Le Monde, Le Figaro, 20 Minutes puis Le Parisien. Sur le mobile, 20 Minutes maintient son avance : 31 % d’entre vous nous lisent sur mobile, une proportion record dans la presse.

Un million de millenials

Mieux (et on en vient au titre de cet article), 20 Minutes est le seul quotidien a attiré plus d’un million de lecteurs (1,2 million pour être précis) de moins de 30 ans avec son journal papier. Avant, on les appelait « les jeunes », mais ça faisait dire aux plus de 30 ans « Ben, on est des vieux nous alors ? ». Du coup, maintenant, on dit millenials.

Que vous soyez né dans ce millénaire (comme nous : on vient de fêter nos quinze ans, on passe la conduite accompagnée l’an prochain) ou dans le précédent, nous remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre confiance.