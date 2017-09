Le patron de Twitter élit FIP «meilleure radio du monde»

Ce qui s’appelle un bon coup de pub (gratuit). Jack Dorsey, le fondateur et PDG de Twitter, a dit tout le bien qu’il pense de FIP sur son réseau social mardi. « Meilleure radio du monde : FIP radio, toujours parfaitement dans l’ambiance ».

>> A lire aussi : La douceur fait entendre sa voix sur FIP

Best radio in the world: @fipradio. Always perfectly tuned in. https://t.co/3WFetA2VHi